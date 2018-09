Riješite se prištića na prirodan način

Prirodni kutak

Pubertet je prirodno razdoblje u životu mlade osobe u kojemu se iz dječjeg doba izrasta u odraslu i odgovornu osobu. Započinje otprilike u dvanaestoj godini života i traje oko tri godine.

Tijekom tog razdoblja događaju se brojne psihičke i fizičke promjene u organizmu pa tako i pojava akni. Pubertetske akne nisu zasebna bolest, nego akne koje se javljaju u periodu puberteta. U tom razdoblju našeg života one su najčešće, iako novija istraživanja govore da bi i do 40% odraslih moglo imati akne. Liječenje akni zahtijeva pridržavanje higijene, a pravilno primijenjena terapija prevenira teže oblike, kao i nastajanje pigmentacija i ožiljaka, čime se značajno utječe na samopouzdanje. Kako bi se postigao dobar terapijski učinak potrebno je smanjiti stvaranje masnoća, ubrzati izmjenu stanica površinskog sloja kože te iskorijeniti bakterijsku infekciju i/ili upalu.

Kako njegovati kožu u pubertetu?

Svakodnevna njega sastoji se od skidanja šminke i temeljitog pranja kože ujutro i navečer preparatima koji su namijenjeni masnoj koži. Pranjem uklanjate suvišnu masnoću i nečistoće s površine kože. Kožu perite toplom vodom kako bi se pore raširile. Izbjegavajte prejako trljanje i grebanje kože da biste izbjegli dodatnu iritaciju ili upalu. Izbjegavajte čišćenje kože alkoholom jer alkohol neće dezinficirati kožu i ukloniti nakupljene masnoće, baš suprotno, on će isušiti površinu kože, dovesti do njene dehidracije što će potom potaknuti žlijezde lojnice na povećanu produkciju loja, što je pak preduvjet za nastanak akni. Za pranje koristite sredstvo koje ne sadrži sapun i ima normalan pH tako da ne nadražuje kožu i ne pogoršava akne. Dolazi u obzir i primjena micelarne otopine za uklanjanje šminke i nečistoća s kože, nije je potrebno ispirati, ne iritira kožu, a posebno je praktična na putovanjima ili u nedostatku vremena. Sadrži termalnu vodu tako da umiruje i vlaži kožu.

Preparati za mladenačku kožu

Koristite preparate namijenjene mladenačkoj, ali masnoj koži. Izbjegavajte kozmetiku koja na bilo koji način uzrokuje zatvaranje pora, odnosno koristite kozmetiku na bazi vode, a izbjegavajte kozmetiku na bazi masti i ulja. Ne koristite kozmetiku koja sadrži vazelin, lanolin, karite maslac ili sl., jer su to “teške” podloge koje će dodatno zatvoriti vaše pore i pridonijeti stvaranju upalnih procesa. Čitajte deklaracije na kozmetičkim proizvodima i upotrebljavajte tzv. nekomedogenu šminku čime ćete spriječiti sužavanje pora i pogoršanje akni.

Ne istiskujte prištiće

Svakako treba izbjegavati nestručno istiskivanje akni jer to može imati ozbiljne posljedice s obzirom na to da za to niste educirani i to ne znate pravilno raditi. Kao prvo možete zbog nepravilnog istiskivanja dovesti do širenja upale i pogoršanja bolesti, ali i do stvaranja pigmentacija i ožiljaka koje će kasnije biti jako teško ukloniti. Izbjegavajte frizure kod kojih kosa neprestano dodiruje lice, kao npr. šiške što se vrlo često viđa u našim ordinacijama kada mladi ljudi žele sakriti čelo, jer zbog stalne iritacije kosom dolazi do pogoršanja akni. Perite češće kosu, a barem je kod kuće držite vezanu, podalje od lica.

Važna je prehrana

Ne zaboravite na zdravu prehranu, iako brojne studije nisu potvrdile povezanost određenih vrsta hrane i pojave akni. Ali zdrava prehrana vodi do boljeg zdravlja, a znamo da je koža ogledalo našeg organizma. Iako je čokolada bila na glasu da izaziva akne, istraživanja su pokazala suprotno, stoga uživajte umjereno i u čokoladi. Ipak, ako primijetite da vam nakon konzumiranja neke namirnice izbijaju akne, tada je slobodno izbacite iz jelovnika.

Njega za problematičnu kožu na prirodnoj bazi u Mülleru:

Lavera fluid za nečistu kožu s metvicom, 50 ml, 63,50 kuna: Namijenjeno nečistoj koži. Fluid s bio metvicom kožu dugotrajno hidratizira. Formula specijalno namijenjena nečistoj koži s cinkom i prirodnom salicilnom kiselinom iz ekstrakta kore vrbe.

Lavera gel protiv prištića s metvicom, 15 ml, 47,50 kuna: veganski proizvod. Gel za lice protiv prištića i nečistoća, odmah umiruje i hladi kožu. S bio metvicom, cinkom i salicilnom kiselinom. Transparentan gel koji se lagano nanosi na problematična područja. Idealan za putovanja.

Dr. Organic Tea tree gel za čišćenje lica s čajevcem, 200 ml, 69,90 kuna: Dr. Organic gel za pranje lica na bazi čajevca obogaćen je snažnom mješavinom bioaktivnih, organskih i prirodnih sastojaka, kao što su čista organska ulja čajevca, mandarine i limuna te hamamelis.Ovaj blagi, antiseptički i antibakterijski gel nježno, ali učinkovito i dubinski čisti kožu lica ostavljajući kožu savršeno čistom, osvježenom i uravnoteženom.



Melvita Nectar Pur 2u1 maska i piling, 75 ml, 212,90 kuna: maska i piling 2u1 ujedinjuje dobrobiti rebalansirajućeg eteričnog ulja metvice s upijajućim puderom. Inovativna tekstura koja ne isušuje kožu može se koristiti na dva načina, kao maska pročišćava kožu i odstranjuje višak sebuma bez isušivanja, a kao piling pročišćava pore i teksturu kože zahvaljujući česticama pilinga.

Melvita Nectar Pur S.O.S. roll-on protiv akni, 5 ml, 159,90 kuna: SOS roll-on za ciljano djelovanje protiv nepravilnosti. Eterično ulje metvice, čista ekspresija prirode, ima znanstveno dokazana svojstva rebalansiranja. Obogaćeno eteričnim uljem metvice koje pomaže rebalansirati kožu, ova formula je istinski koncentrat moćnih eteričnih ulja. Roll-on ambalaža pruža ciljano nanošenje te pomaže smanjiti nepravilnosti na koži i daje vidljive rezultate unutar jednog dana.