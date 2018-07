Kako odabrati pravu prirodnu kozmetiku

Prirodni kutak

Lavera prirodna kozmetika na najbolji će mogući način, a u skladu s prirodom, vašem licu i tijelu dati sjaj i svježinu.

Brend prirodne kozmetike Lavera već je godinama omiljena marka prirodnih proizvoda za kozmetičku njegu, nosi BIO potpis i certifikate BDIH, odnosno COSMEBIO i ECOCERT.

Biokozmetika postaje iz dana u dan sve popularnija jer, ako uz ljepotu možemo dobiti i jamstvo da nećemo naškoditi zdravlju, zašto bismo to odbili? Prirodni proizvodi su oni čiji su sastojci biljnog podrijetla i dobivaju se mehaničkim postupcima obrade, kao što su destilacija, cijeđenje ili sušenje. No, oznaku pravog biološkog proizvoda mogu dobiti samo oni proizvodi čiji sastojci potječu od biljaka iz biološkog uzgoja, odnosno onih u čijem uzgoju nisu korištene nikakve kemijske tvari ili iz divlje rastućih biljaka s biološki čistih lokacija. Posve sigurni u to možete biti jedino ako proizvod ima međunarodni certifikat.

Što jamči BDIH certifikat

Najpoznatiji je BDIH certifikat, čije odredbe predstavljaju minimum koji kozmetika mora zadovoljavati da bi se mogla označavati kao prirodna. Najvažniji propisi tog certifikata određuju na koje bi se načine sirovine za kozmetiku trebale estrahirati, proizvesti ili obraditi.

Osnovni kriteriji koje BDIH certifikat jamči su:

• da su biljne sirovine dobivene kontroliranim biološkim načinom ili iz divlje rastućih biljaka s biološki čistih lokacija;

• da osnovni sastojci ne potječu od GMO biljaka te da proizvodi nisu testirani na životinjama;

• da proizvod ne sadrži sintetske boje, sintetske mirise, silikon, parafin i druge naftne derivate te da su konzervansi također biljnog podrijetla;

• da proizvodni procesi ne štete okolišu, da imaju optimalnu razinu razgradivosti sirovina i gotovih proizvoda, ekonomično pakiranje koje ne šteti okolišu i mogućnost recikliranja ambalaže;

• da su sirovine dobivene trgovinom ili iz projekta uzgoja iz zemalja Trećeg svijeta dobivene pravednom trgovinom te da su upotreba i upravljanje prirodnim izvorima kontrolirani.

Prirodni i bio kozmetički proizvodi trebali bi biti lišeni svih potencijalno kancerogenih tvari, poput bojila, kemijskih tenzioaktivnih tvari i naftnih derivata koji bi morali biti zamijenjeni drugim, prirodnijim sastojcima koji su manje štetni za kožu i zdravlje.

Lavera prirodna rutina za njegu:

Lavera Hydro Effect serum 30 ml, 79,90 kuna. Serum s organskim algama i prirodnom hijaluronskom kiselinom pruža dnevnu njegu i zaštitu za kožu. Antipolucijski-kompleks, koji se nalazi u serumu, štiti kožu od utjecaja iz okoliša. Osim toga, krema ima antioksidacijski učinak, hidratizira i djeluje protiv prijevremenih znakova starenja.

Lavera Hydro Effect dnevna krema za lice 50 ml, 95,90 kuna. Prozračna krema koja se lako upija s organskim algama i prirodnom hijaluronskom kiselinom pruža savršenu dnevnu njegu. Antipolucijski-kompleks štiti kožu od negativnih utjecaja iz okoliša. Osim toga, krema ima antioksidacijski učinak, hidratizira i djeluje protiv prijevremenih znakova starenja.

Lavera Hydro Effect balzam za čišćenje lica 100 ml, 51,90 kuna. Čišćenje lica prvi je i najvažniji korak do zdrave kože. Organske alge i prirodna hijaluronska kiselina u Lavera balzamu uz antipolucijski-kompleks osigurat će vam blistav ten.

Lavera Hydro Effect maska za lice 50 ml, 71,90 kuna: obnavljajuća maska s morskim algama i prirodnom hijaluronskom kiselinom.