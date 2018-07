Imamo učinkovita prirodna rješenja za ljetnu njegu žedne kože

Prirodni kutak

Voda je sastavni dio naše svakodnevnice i bez nje nema života. Organizam se sastoji od čak 70 posto vode i dovoljan unos vode u tijelo od iznimne je važnosti. Kao i cijelom organizmu, i koži je nužno osigurati dovoljno vlage što će spriječiti nastanak bora, osjećaj zategnutosti i suhoće, te usporiti starenje.

Naše je tijelo i lice ogledalo zdravlja i najbolje opisuje kako se osjećamo iznutra. A imati sjajnu, zategnutu i njegovanu kožu cilj je svake žene.

O koži treba brinuti svakodnevno kako je ne bismo doveli u stanje opuštenosti, a hidratacija kože jedan je od najvažnijih postupaka koji čine rutinsku dnevnu njegu – dehidrirana koža ima smanjenu mogućnost oporavka i regeneracije.

Problem dehidracije javlja se u slučaju kad naša koža gubi više vlage nego što je dobiva i može zahvatiti bilo koji tip kože, bez obzira na godine starosti. Na izgled naše kože utječu geni, ali i brojni vanjski utjecaji poput UV zračenja, razni zagađivači okoliša, loša prehrana koja ne sadrži dovoljno voća i povrća, nedovoljno sna, stres, dim cigareta, klimatizacijski uređaji. Sve to uzrokuje stvaranje slobodnih radikala koji dovode do oštećenja stanica i oštećuju zaštitnu funkciju kože.

Dehidriranoj koži može se pomoći pravilnom prehranom, konzumiranjem dovoljne količine vode tijekom cijelog dana, i naravno, upotrebom hidratantnih proizvoda s hijaluronskom kiselinom koje će kožu opskrbiti dovoljnom količinom vlage i spriječiti njeno daljnje isušivanje.

Savjeti kako spriječiti dehidriranost kože:

Pijte dovoljno vode

Hidrataciju počnite iznutra što znači da pijete barem osam do deset čaša vode dnevno. Kad organizmu nedostaje vode dolazi do isušivanja stanica, ubrzava se njihovo starenje i one na kraju odumiru. Osim toga, voda ubrzava protok hranjivih tvari kroz tijelo i uklanja toksine.

Čaj umjesto kave

Umjesto ispijanja kave, dan započnite zelenim čajem koji sadrži prirodne antioksidanse, ubrzava organizam i usporava starenje, ili svježe iscijeđenim sokom.

Zdrava prehrana

U svakodnevnu prehranu obvezno uključite dosta žitarica, svježe voće i povrće, a plavu ribu barem jednom, dvaput tjedno jer su te namirnice bogate vitaminima i mineralima, esecijalnim omega-3 masnim kiselinama te antioksidansima koji pomažu u regeneraciji kože te izgrađuju strukturu kolagena.

Hidratizirajte kožu

Koža stari, i njena hidratacija s godinama postaje sve važnija. Prije svega svakodnevnim temeljitim čišćenjem, a zatim i nanošenjem prirodnih hidratantnih seruma, dnevnih i noćnih krema s hijaluronskom kiselinom koži ćete omogućiti adakvatnu razinu vlažnosti i temeljitu njegu.

Na policama Müllera pronašle smo upravo takvu kozmetiku: ANNEMARIE BÖRLIND serum i kreme sa super hidratantnim, potpuno prirodnim i lako upijajućim sastojcima kao što su hijaluronska kiselina, aloe vera i alge. Riječ je o njemačkom brendu, pioniru prirodne kozmetike, koji je nastao 1959.



ANNEMARIE BÖRLIND lagana dnevna krema 50 ml, 260,90 kuna

ANNEMARIE BÖRLIND lagana noćna krema 50 ml, 260,90 kuna

ANNEMARIE BÖRLIND serum 30 ml, 255,90 kuna

Prestanite pušiti

Ova nezdrava navika smanjuje protok krvi u koži pa zbog nedostatka kisika utječe na brže starenje i isušivanje kože.

Alkoholu ne

Izbjegavajte alkoholna pića jer osim što mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, dehidriraju kožu i uzrokuje njeno ubrzano starenje.

Smanjite stres

Smanjite razinu stresa jer kada ste pod pritiskom tijelo oslobađa hormon kortizol. Uslijed previše kortizola dolazi do slabljenja imuniteta, a samim time ubrzava se proces starenja kože i dolazi do stvaranja bora.

Dovoljno sna

Osigurajte si dovoljnu količinu sna jer i koži, a ne samo vašem organizmu, treba odmor kako bi imala dovoljno vremena za regeneraciju.

Svakodnevno vježbajte

Osim što ćete se osjećati bolje i izgraditi mišićnu masu tijekom svega 20 do 30 minuta tjelesne aktivnosti dnevno krv će brže dolaziti do vaše kože i ubrzati dotok kisika u stanice kože.