Kako brinuti o ptičicama u prirodi tijekom zime

Brinuti se o pticama u svom okolišu tijekom zime idealna je prilika da učinite nešto dobro, a ako u aktivnost uključite vaše mališane, učit ćete ih odgovornosti, pažnji i brizi za okoliš. Kod djece ćete tako razviti osjećaj empatije, pozitivne vrijednosti i nagnati ih da razmišljaju i brinu o svijetu oko sebe.

Hranilice možete kupiti ili izraditi sami. Bitno je pripaziti da imaju krov, kako se hrana ne bi brzo smočila, trunula ili se smrzavala. Hranilice ne bojite jarkim bojama jer se ptice toga boje. Dobro bi bilo pronaći vremena da je svakodnevno prekontrolirate. Ako su hranilice velike pa ptičice ulaze u njih kako bi jele, često se događa da u hranilici ostaju prazne ljuske koje ptice ne mogu izbaciti pa vam se može činiti da je hranilica puna.Stoga je najbolje u takve hranilice stavljati količinu hrane dovoljnu za jedan dan te svakodnevno hranu mijenjati u cijelosti.

Ptičice treba hraniti svakoga dana – ptice koje računaju na hranu koju im nudite, mogu uginuti od gladi ako preskočite hranjenje.

Iako se to čini jednostavno, važno je paziti da se hranilica postavi pravilno i na odgovarajuću visinu kako se ptičice ne bi ugrozilo. Hranilicu treba postaviti na najmanje 1,5 metara visine, a osim na drvo, može se staviti na vanjski zid kuće, ispod krova, na staje, garaže, balkone – nije nužno da imate vrt i drveće na koje ćete ih vješati: sve varijante su dobre.

Čime hraniti ptičice

Možete kupiti već pripremljenu hranu ili je možete prirediti sami. Koju ćete vrstu hrane ponuditi ovisi o tome koje vrste ptičica želite hraniti. Dobra je opcija mješavina starog kruha i sjemenki. To će najradije jesti vrapci te, ponekad, i kosovi – zato nije uputno kruh stavljati u male hranilice. Preporučujemo stoga da za kruh nabavite ili drugu hranilicu ili ga jednostavno ponudite na podu koji ste prethodno očistili.

Nipošto ne hranite ptičice pljesnjivim kruhom! Ono što nije dobro za vas nije ni za ptice. Većina ptičica ne jede samo jednu vrstu hrane već kombinira. Osnovnu mješavinu hrane čine sitnije sjemenke (u trgovinama potražite hranu “za zebe”) no uputno je dodati sjemenke suncokreta, i to mješavine (bijeli, šareni). Crni suncokret ima puno masnoća koje su potrebne za zimu (energent), no preporučljivija je mješavina.

Dvije vrste ptica

Razlikujemo dvije skupine ptica: one koje se hrane na tlu (crvendać, palčić) i one koje se hrane na drveću (djetlići, sjenice). U principu, hranite ih podjednako. Klasičnu ponudu hrane čine kugle ili štapići u koje su utisnute razne sjemenke. Mogućnosti su raznolike: jogurt čašice, teglice za cvijeće ili čak ukrasne tikvice napunjene mješavinom sjemenki koje se potom izbuše i objese na grane – sve ideje koje dobro služe svrsi su dobrodošle.

Ptice koje se hrane voćem (kosovi, drozdovi) većinom jedu na tlu jer ne mogu sletjeti na hranilice koje su obično manjih dimenzija. Stoga se hrana za njih servira na očišćenom dijelu tla ili se naprave veće hranilice 1-1,5 metara iznad zemlje. Njima se nudi sitno sjeckano voće koje je potrebno svaki dan ponuditi svježe budući da se vrlo brzo smrzava ili smežura, fermentira i sl. Zgodno je na istu hranilicu servirati i sjemenke i voće pa ptice mogu birati. Pticama koje žive uz ili na vodi (labudovi, patke) se na obali ili u plićaku mogu ponuditi kukuruz, pšenica i salata, no tek kada se ptice približe jer inače hrana potone. Ove ptice vole kruh, ali on nije za njih zdrav pa ga ipak izbjegavajte ako ikako možete.

Grabljivice i vaše ptice

Ni za ptice grabljivice zimi nema dovoljno hrane. Zato se može dogoditi da ćete ih vidjeti kako love vaše ptičice, posebno ako živite blizu šumaraka ili šuma. To vam zasigurno neće biti drago, ali imajte na umu da se ovdje uistinu radi o prirodnom odabiru gdje će sokolovi i slične ptice uspjeti uloviti bolesne ili vrlo slabe manje ptice. Nipošto ih se ne smije tjerati niti ubijati. Imajte na umu da je za ubijanje grabljivica (sve su zaštićene) propisana i visoka novčana kazna. Poznato je da daleko veći broj ptica strada od domaćih životinja, npr. mačaka, nego od prirodnih neprijatelja, odnosno ptica grabljivica.

