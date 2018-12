Ženski mirisi kojima je teško odoljeti

Ljepota i stil

Orijentalni mirisi hit su ove zime jer griju, zavode i ističu ženstvenost.

Kada dođe zima, na police parfumerija stignu bočice opojnih mirisa. Njihovi su sastojci topli i nježni, ali istodobno jaki i zavodljivi. Nova generacija orijentalnih mirisa dobila je i neke dodatne sastojke, pa su u posljednje vrijeme vrlo popularne sunčano-orijentalne te orijentalno-gurmanske mirisne priče.

U Mülleru smo pronašli najluksuznije varijante ove zimske parfemske priče koje imaju jasan cilj: da vas zavedu.

La Mia Perla parfemska voda 30 ml, 423,90 kuna

U prijevodu Moj biser stvarno je nešto posebno s notama mandarine, bijelog papra i buketa bijelog cvijeća i tim okruglim “bisernim” čepom. Riječ je o mirisu sa sunčano-orijentalnom kompozicijom koji je istodobno kremast, cvjetni, topao i puderast.

Bvlgari Goldea The Roman Night Absolute parfemska voda 30 ml, 455,90 kuna

Ovo je zvijezda zimskih večeri čija mošusno-cvjetno-voćna kompozicija ima moć da zagrije tijelo, ali i atmosferu. Tajna ove elegantne “boginje” su bergamot, crni papar, crni mošus i crni božur.

Boss The Scent Private Accord For Her parfemska voda 30 ml, 498,90 kuna

Intenzivna doza zavođenja krije se u ovom orijentalno-gurmanskom mirisu koji je nemoguće ne zamijetiti. Najbolje ga opisuje riječ zavođenje.

Givenchy L’Interdit parfemska voda 35 ml, 482,90 kuna

Orijentalno cvjetna strast budi se uz pomoć velikih kontrasta u kompoziciji: bijelo cvijeće (cvijet naranče, jasmina i tuberoze) nalazi se nasuprot tamnim i mračnim notama vetivera i pačulija.

Dolce&Gabbana The Only One parfemska voda 30 ml, 519, 90 kuna

Majka zmajeva Emilia Clarke zaštitno je lice ovg orijentalno-cvjetnog mirisa kojim dominiraju i gurmanski tonovi. Tako su se u jednoj bočici našle sjajne stvari kao što su ljubičica, kava, bergamot, vanilija i iris.