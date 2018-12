VATRENA JESEN: Mirisi koji će vas ostaviti bez daha

Ljepota i stil

Dolaskom jeseni i hladnijih dana beauty rutina se mora prilagoditi vremenskim uvjetima.

Mijenjamo dnevnu njegu, ali i mirise. Za hladno vrijeme preporučuju se aromatičnije i toplije mirisne note koje će zagrijati i najhladnije dane. Upravo zato parfemima pridajemo mnogo veću važnost zimi nego ljeti, koristimo ih više i mijenjamo češće. Dobro bi bilo imati barem dva, tri mirisa koja će se kombinirati ovisno o raspoloženju, prigodi i dobu dana. Odabrali smo pet mirisa u Mülleru koji su ove sezone apsolutni must have.

Lancôme La Nuit Trésor à la Folie parfemska voda 30 ml, 489,90 kuna: Nazvan po francuskoj riječi za blago, Lancômeov Trésor predstavlja bezuvjetnu ljubav i snažne osjećaje. Obogaćen je aktivnim hidratantnim sastojcima i agensima koji čiste kožu, obavijajući tijelo velom svježine i mekoće.

Nova ruža u ružičnjaku mirisa La Nuit Trésor utjelovljuje samu bit prepuštanja senzualnim užicima. Kroz njene smo se mirisne verzije već susreli s Rose Aphrodisiaque i Rose Caresse u parfemima te s Rose Passion u toaletnoj vodi. Novi cvijet, Rose Fougueuse, zvijezda je mirisa La Nuit Trésor à la Folie. Ljubav ima mnogo dimenzija i izaziva bezbrojne kombinacije osjećaja… ne postoji samo jedan način na koji možemo doživjeti ljubav.

Koliko je intenzivan taj osjećaj, raste li do neslućenih dimenzija? À la Folie? Svaka nova verzija Trésora odiše intenzivnijim osjećajem ljubavi. La Nuit Trésor à la Folie za Lancôme predstavlja istraživanje ljubavi kao apsolutnog, izvanzemaljskog prepuštanja. Poprskajte oko 20 cm od kože, s naglaskom na najtoplije dijelove tijela: zapešća, iza ušne resice ili koljena.

Jean Paul Gaultier Scandal by Night parfemska voda 30 ml, 517,90 kuna: Chypre cvjetna parfemska voda. Nevjerojatno zavodljiv: Jean Paul Gaultier Scandal by Night – savršena pratnja za nezaboravnu noć. Inspiriran legendarnom pariškom četvrti Pigalle, spektakularnom destinacijom za nezaboravne noćne izlaske u Parizu, ovaj eau de parfum poziva te na neonski svjetlosni spektakl erotike i iskušenja. Doživi opojnu mirisnu avanturu i postani kraljica noći!

Na početku ovog ekstravagantnog ženskog mirisa snažna doza meda ispunjava bogatu notu tuberoze. Zajedno izazivaju senzualnu eksploziju mirisa uhvaćenu u srednjoj noti koju čine zanosna tonka i akord sandalovine. Apsolutno zarazna mješavina neodoljivih mirisnih nota!

Gucci Guilty Absolute Pour Femme parfemska voda 30 ml, 528,90 kuna: ova je parfemska voda neodoljiv miris jedinstvene arome koji će vas pratiti tijekom cijeloga dana. To je chypre, voćni miris, za senzualnu ženu, odličan izbor za svaki dan, ali i u posebnim prigodama.

Armani Si Passione parfemska voda 30 ml, 486,90 kuna: Si Passione moćna je reinterpretacija prepoznatljivog Armanijeva mirisa, u skladu s novim shvaćanjima moderne žene: neustrašive, odvažne i odlučne. Žene koja kaže Si ljubavi, Si životu, Si strasti. U mirisu Si Passione prepoznat ćete karakterističan Si mirisni trag – nektar crnog ribiza u kombinaciji s notom kruške. Otvara se iznimno pikantnom notom ružičastog papra, a cvjetno srce mirisa kuca u strastvenom ritmu zahvaljujući suvremenoj interpretaciji delikatnih ružinih latica, opojnoj, puderastoj sunčanici i blistavim, ultraženstvenim apsolutom jasmina – nježnim i senzualnim, a istodobno snažnim i intenzivnim cvijetom.

Kombinacija upečatljive vanilije, cvjetova ruže, sunčanice i jasmina stvara senzualan, voćno-cvjetni miris, koji istodobno odražava žensku nježnost i snagu. Samo srce mirisa Si Passione prožimaju cedrovina i moderni drvenasto-jantarni Orcanox™, dajući mu zrelost i karakter, odražavajući smjelost emocija i istinsku strast. Crvena boja savršeno simbolizira bit i duh mirisa Si Passione.

Paco Rabanne Pure XS For Her parfemska voda 30 ml, 398,90 kuna: ako postoji jedan brend na svijetu koji se uistinu može ponositi time što je smion i avangardan, svakako je to Paco Rabanne. Od modne odjeće napravljene od metala do mirisa koji razbijaju sve uspostavljene kodove, Paco Rabanne je uvijek bio inovativan, stvarajući novitete koji izazivaju najsnažnije emocije. Prepoznatljivi, odvažni, razigrani i provokativni, Paco Rabanne mirisi imaju iznimnu snagu ostaviti snažan dojam i postaju standard u svijetu mirisa.