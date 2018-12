Stigao je novi ženski miris Zadig&Voltaire

Ljepota i stil

U predivnoj nježno ružičastoj bočici sa snažnim natpisom Girls Can Do Anything (Cure mogu sve!) krije se olfaktorna oda ženskom samopouzdanju i eleganciji.

Dobre traperice, vesta od kašmira, motorističke čizme i kožnata jakna – to je savršena modna uniforma nadahnuta pariškim uličnim stilovima koju je prije 20 godina student prestižne Parsons School of Design Thierry Gillier pretvorio u vrlo uspješnu modnu kuću Zadig&Voltaire. Bilo je to 1997. godine. Dva desetljeća kasnije, Zadig&Voltaire kolekcije pod kreativnim vodstvom dizajnerice Cecilie Bönström oduševljavaju frajerice diljem svijeta koje su posebno slabe na tetovaže – na koži, odjeći i parfemima.

Naime, ova je francuska marka poznata po posebnoj metodi tetoviranja moćnih poruka na skupocjenim tkaninama kao što su svila i kašmir te na bočicama mirisa. S prošlim je ljetom u Müller tako stigao Zadig&Voltaire miris This is her, a s prvim jesenskim danima novi hit u ružičastom: miris Girls Can Do Anything. A on je pravo oličenje brenda čije ime nosi: elegantan, chic i ležeran. Kao i njegovi prethodnici, i miris Girls Can Do Anything nastao je inspiriran umjetnošću i rock glazbom, a cilj mu je da se žene koje ga nose na svojoj koži osjećaju samouvjereno, slobodno, neovisno i ženstveno.

Kreatori mirisa upravo su tu poruku olfaktornog ženskog oslobođenja prenijeli delikatnim notama kruške, tonka-graha, mošusa i vanilije.

Zadig&Voltaire Girls Can Do Anything parfemska voda 30 ml, 383,90 kuna