Put mirisnih esencija: kako nas osvaja mirisna čistoća iz bočica

Ljepota i stil

Na prvi pogled čini se neobjašnjivim zašto neke mirise volimo, a druge ne podnosimo. No, objašnjenje je zapravo vrlo racionalno i znanost danas može vrlo detaljno odgovoriti na to pitanje. Riječ je o složenom putovanju koje počinje od nosa, a završava u srcu.

Sve kreće od male zone u stražnjem dijelu nosa (olfaktivni epitel) u kojoj se, čim percipiramo određeni miris, aktiviraju posebni receptori i šalju neku vrstu poruke u mozak. U mozgu, nakon što prime poruku, milijuni neurona odmah kreću na put i prenose informaciju u limbički sustav mozga, koji upravlja dijelom mozga zaduženim za emocije. Na taj način, nakon niza kemijskih reakcija u glavi se pokreće proces mentalnih reakcija, sjećanja, raspoloženja, stanja duha, ali i sugestija iz okoline, koji u srcu potiču eksploziju emocija. I tako, u samo nekoliko sekundi, cijeli taj niz reakcija utječe na našu sklonost ili odbojnost prema određenim mirisima. Ukratko, moglo bi se reći da je ljubav prema nekom mirisu mješavina kemije i magije.

Koliko je važna ambalaža?

Jako! Naime, kad se prvi put susretnemo s nekim parfemom, nije dovoljno samo da ima ugodan miris. Posebnost parfema je u tome što mora obuhvatiti i potaknuti sva čula, uključujući i vid. Iz tog razloga neki parfemi, primjerice Hermès ili Lailique, iako ne mijenjaju svoj klasični buke, svake godine izlaze na tržište u novim, posebno dizajniranim kolekcionarskim bočicama. Koliko je ambalaža važna govori i činjenica da se svake godine dodjeljuju Oscari za parfeme.

Nekima bočica nije bitna

No, veliki svjetski “nosevi”, odnosno kreatori mirisa, smatraju da se prilikom odabira mirisa ne treba povoditi za izgledom bočice već da se treba ravnati isključivo po mirisu. To je stav velikih majstora, poput Sergea Lutensa i Annick Goutal, čiji se ekskluzivni, gotovo umjetnički mirisi prodaju u vrlo jednostavnim i diskretnim bočicama, koje ne odvlače pozornost od onog što je u njima. Sličan princip imaju i neke poznate velike tvrtke, primjerice Etro, Floris ili Creed, koje neprekidno na tržište izbacuju nove ženske i muške mirise, no nikada ne mijenjaju izgled bočica.

Put mirisnih esencija

Svaki parfem sastoji se od puno različitih mirisnih esencija, čija se duljina zadržavanja na koži također razlikuje. Ovisno o tome koliko im treba da ispare s kože, stručnjaci mirisne esencije dijele na bazne, srednje i gornje note.

– 10 minuta – gornja nota

Gornja nota je miris koji se osjeti čim se otvori bočica i onaj zbog kojeg nam se parfem odmah svidi ili ne. No, to nije “pravi” miris parfema jer sadrži mirisne esencije koje u vrlo kratkom vremenu, između 10 i 30 minuta, ispare. Uglavnom je riječ o mirisnim notama agruma, lavande, anisa i mente.

– 3 sata – srednja nota

Srednja nota je “pravi” parfem, onaj koji na koži traje od tri do četiri sata. Upravo u kombinaciji tih srednjih nota najviše dolazi do izražaja maštovitost kreatora parfema jer na raspolaganju imaju na stotine mirisnih esencija.

6 sati – bazna nota

Bazna nota sastoji se od mješavine trajnih mirisnih esencija, čija je glavna zadaća da vežu slabije arome. Za bazu parfema obično se koriste drvene note, iris, vanilija, balzami i neke životinjske tvari. Traju najmanje šest sati, no na odjeći se mogu osjetiti i dan nakon nanošenja.

Kada i kako nanositi mirise

Ne postoji neko određeno doba dana za nanošenje parfema. Dapače, dobrodošli su od ranog jutra do kasnih večernjih sati, no samo ako ih se koristi znalački i s mjerom. Naime, preintenzivan miris može biti neugodan okolini, posebice kad ste na radnom mjestu. S druge strane, preblagi miris neće se niti osjetiti navečer u zadimljenom prostoru disko kluba.

Evo nekoliko savjeta za odabir odgovarajućeg parfema za svako doba dana.

9 sati

Odaberite toaletnu vodu i ne štedite jer miris nije jako koncentriran.

17 sati

Upotrijebite parfem: miris je intenzivan i bit će dovoljno da tri puta “špricnete” po vratu i zapešćima.

21 sat

Dajte prednost ekstraktu: miris je visoko koncentriran i dugo traje, a nanosi se samo po nekoliko kapi.

Mirisna čistoća iz bijelih bočica u Mülleru:

Elie Saab Le Parfum In White parfemska voda, 30 ml, 423,90 kuna

Elizabeth Arden White Tea toaletna voda, 30 ml, 198,90 kuna

Givenchy Dahlia Divin Eau Initiale toaletna voda, 30 ml, 419,90 kuna

Trussardi 1911 Donna parfemska voda, 50 ml, 449,90 kuna

Alaia Blanche parfemska voda, 30 ml, 464,90 kuna