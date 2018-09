Put do savršene kože s potpisom poznatog dermatologa Dinka Kaliterne

Ljepota i stil

Kao i u svijetu, tako je i kod nas veliki hit njegovati kožu preparativnom kozmetikom s potpisom poznatih dermatologa.

Kada je čovjek u nekoj nedoumici vezanoj uz svoje zdravstveno stanje, u većini slučajeva najlakše odluči povjerovati onom mišljenju, rješenju i pojašnjenju koje dolazi od liječnika. “Doktor kaže da je tako” ili “Doktor smatra da moram napraviti / koristiti / uzimati…”, argumenti su, kako se čini, nad argumentima. Vjerojatno je dobrim dijelom upravo to, (uz neospornu kvalitetu proizvoda i utemeljenost teza iz kojih su proizašle njihove formule), ključ uspjeha nove generacije kozmetičkih preparata, na tržištu prisutne kraće od svih ostalih superpoznatih selektivnih brendova, koja je pravi hit među najosvještenijim konzumentima.

Riječ je o kolekcijama preparativne kozmetike koje ne potpisuju kozmetički giganti ili velika modna imena, već medicinski autoriteti. Točnije rečeno, priznati estetski kirurzi i dermatolozi, kojima se jednostavno vjeruje. A kako je i popularizacija estetskih i korektivnih zahvata uzela maha više nego ikad prije, teglice s potpisom dermatologa nametnule su se kao sjajno rješenje za mladolikost i njeno očuvanje.

I u Hrvatskoj je trend njege preparativnom kozmetikom s potpisom dermatologa veliki hit. Tako je, primjerice, dr. Dinko Kaliterna, osnivač poliklinike “Poliderma” i svjetski poznati dermatolog, osmislio jedinstvenu My skin by Dr. Kaliterna Whitening kozmetičku liniju namijenjenu uklanjanju i prevenciji pigmentacija izazvanih suncem. Linija sadrži proizvode za čišćenje lica te njegu lica i tijela. Proizvodi ne sadrže zabranjeni hidrokinon. Za razliku od drugih proizvoda protiv pigmentacija, ovi proizvodi mogu se koristiti i ljeti kada je to najpotrebnije. Proizvodite možete pronaći ekskluzivno u Mülleru.



My Skin by dr. Kaliterna White skin mlijeko za čišćenje lica 150 ml, 199,90 kuna

My Skin by dr. Kaliterna White skin noćna krema za lice 50 ml, 499,90 kuna

My Skin by dr. Kaliterna White skin dnevna krema za lice 50 ml, 499,90 kuna

Q&A

ŠTO JE WHITE SKIN KREMA ?

White skin je krema koju je osmislio dermatolog Dinko Kaliterna, za uklanjanje pigmentacija čiji se rezultati uspoređuju s rezultatima tretmana laserom ili su čak i bolji od lasera. Dr. Kaliterna ju je uspješno primijenio na velikom broju klijenata. Krema je dermatološki testirana, bez parabena i nije testirana na životinjama.

ZA ŠTO SE KORISTI?

U prvom redu koristi se za uklanjanje pigmentacija izazvanih sunčevim zrakama koje se nalaze na licu, a osobito za melazmu. Njena primjena se savjetuje za kožu koja je oštećena suncem. Krema snažno potiče pomlađivanje i obnovu kože, osobito kod neujednačenog tena.

ZA KOGA?

Mogu je koristiti svi u svrhu prevencije starenja i uklanjanja umornog izgleda kože. Krema daje rezultate pomlađivanja lica koji se mogu uspoređivati s laserskim tretmanima. Idealna je za dobivanje porculanskog tena i za svježiji izgled. Pomaže osvježenju lica pušača te kod neujednačenog tena. Nije namijenjena pigmentacijama na tijelu, iako može pomoći.

PO ČEMU JE POSEBNA ?

To je prva krema protiv pigmentacije lica, čiji se rezultati mogu uspoređivati s rezultatima tretmana laserom, iako su laseri najučinkovitiji tretman. Rezultati se vide vrlo brzo, najčešće u prvih nekoliko tjedana što nije moguće ni kod tretmana laserom. Može se koristiti i ljeti. Krema istodobno ima jak efekt pomlađivanja i obnove kože te se izgled i kvaliteta kože znatno popravljaju. Velika prednost kreme je njena cijena u odnosu na skupe tretmane laserom. Postignuti rezultati kremom znatno su bolji i znatno dulje traju u odnosu na druge kreme protiv pigmentacija. Jedina je krema koja djeluje na dva glavna puta razvoja pigmenta. Ne oštećuje kožu na način da ukloni pigment kao druge kreme te koža nije osjetljiva nakon tretmana. Postiže najbrže vidljive rezultate koji najdulje traju.

KAKO KREMA DJELUJE ?

Krema se bazira na sastojcima derivata resorcinola. White skin je jedina krema koja djeluje na sve faze razvoja pigmenta tj. tvari koje daju boju. Zaustavlja enzim tirozinazu koji je glavni za razvoj pigmenta i potiče njegov raspad. Ujedno djeluje na ostale enzime koji sudjeluju u razvoju pigmenta. Blokira prijenos pigmenta u stanice te suzbija razvoj pigmentnih stanica.