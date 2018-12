Pronašli smo top 5 proizvoda za blagdanski look

Ljepota i stil

U prosincu je gotovo svaka prigoda svečana. Blagdani su pred vratima, a s njima dolaze i predivni trenuci druženja, izlazaka, zabave, a time i šminkanja.

Svakoj ženi, jednostavno, treba još barem jedan komad šminke. Bez obzira radi li se o sjenilu, ružu ili pak puder podlozi. Stoga, pokazuju istraživanja, šminka je jedan od onih blagdanskih darova s kojim se ne može pogriješiti. U Mülleru smo potražili novitete kojima možete razveselite sebe, ali i svoju najbolju prijateljicu, mamu, kćer, sestru…

1. Paleta sjenila

U ovoj su sezoni palete sjenila izrazito popularne. Zašto? Zato što svaka žena želi imati na jednom mjestu veći izbor nijansi. Zato što je sjenčanje kapaka zabavna igra koja opušta. Zato što je gradacija nijansi na kapcima ultimativni trend u šminkanju koji naglašava oči te čini cijeli look dramatičnijim i upečatljivijim. U Mülleru je dostupna najtraženija paleta brenda Urban Decay Cherry za kojom su poludjele sve influencerice. Samo jedna činjenica: u svijetu se svake sekunde proda jedna. S 12 inovativnih neutralnih tonova, ova će “vamp” paleta s primjesom višnje istaknuti oči, za senzualniji i privlačniji izgled. Dvanaest novih nijansi uključuje raspon od mekih mat do upečatljivih metalik nijansi, od kremaste slonovače te svjetlucavih bakrenih nota i nijansi šljive do najintenzivnije višnje. Iznimna postojanost, tekstura koja se ne trusi i boje koje ne blijede. Svaka nijansa sadrži njihovu prepoznatljivu formulu koja osigurava baršunastu teksturu, raskošne boje i optimalno stapanje s kožom. Urban Decay Naked Cherry paleta sjenila za oči, 412,90 kuna

2. Booster za blistavost

Tajna savršenog make-upa krije se u dobroj pripremi kože. Stoga su ove sezone boosteri izbor koji provjereno kožu čine glađom, sjajnijom i mlađom. Nanose se na očišćeno lice, samostalno ili prije dnevne kreme. Ono što čine gotovo je nevjerojatno: licu daju blistavost u trenutku. Jedan od takvih čudotvoraca je i Guerlain Meteorites Oxygen Care Moisturizer & Radiance Booster čija formula obogaćena kisikom koži daje blistavost, a reflektirajući polimeri brišu sitne nepravilnosti na tenu. Rezultat je hidratizirana koža prepuna sjaja cijeli dan.

Guerlain Meteorites Oxygen Care Moisturizer & Radiance Booster 30 ml, 483,90 kuna

3. Ruž koji traje i traje

Mat ruževi su ultimativni hit sezone. Ali to više nisu oni koje pamtimo iz nekih prošlih vremena: suhi i pomalo neugodni za nošenje. Karakterizira ih visoko pigmentirana boja, ne ostavljaju težinu tijekom nošenja i postojani su. Sjajna je stvar što s korištenjem ovih ruža možete zaboraviti na česta popravljanja.

Diego dalla Palma Geisha Matt Liquid Lipstick 05, 151,90 kuna

4. Nešto za sjaj

Igra svjetlosti na licu vrlo je moćna stvar. Jer reflektirajući pigmenti imaju tu moć da vizualno poprave nepravilnosti tena, ali i da naglase posebne dijelove na licu. Stoga su vrhunske kozmetičke kuće poput Artdecoa osmislile posebne pudere s kojima svaka žena vrlo lako može postati mađioničarka. Tako se, recimo, uz pomoć Glow Couture pudera licu u trenutku može podariti nevjerojatan sjaj. Nanosi se na strateška mjesta kao što su obrazi, čelo i nos, na mjesta gdje igra svjetlosti najviše dolazi do izražaja. Rezultat? Mladenački sjaj!

Artdeco Glow Couture Powder Medium, 209,90 kuna

5. Decentno prekrivanje

Teški puderi, ružni prijelazi između lica i vrata postali su stvar prošlosti. A prozračan ten, lako ostvariv san. U Mülleru je dostupna jedna sasvim posebna puder podloga za koju je zapravo pogrešno reći da je samo puder – Clarins Skin Illusion je mnogo više od toga. Riječ je o podlozi koja je nastala inspirirana serumima, pa je vrlo lagana i hidratantna. Njeguje, koži daje svježinu i čini je svilenkasto mekom i nježnom. Ako je vaš cilj lagano prekrivanje, ovo je odličan izbor.

Clarins Skin Illusion tekući puder, 329,90 kuna