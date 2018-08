Pravila depilacije koja je dobro znati

Ljepota i stil

Lijepo vrijeme, baš kao i modni trendovi, ne dopušta da ružne dlačice prikrivamo rukavima i nogavicama. Tijelo je u prvom planu, a posebno noge: nije dovoljno da su samo vitke, preplanule, čvrste i bez celulita, jer da bi izgledale zaista privlačno, moraju biti i savršeno glatke.

Istraživanja govore da čak 80 posto žena uklanja dlačice samostalno, u tišini kućnog doma i to raznim sredstvima koja su im na raspolaganju– britvicom, depilacijskom kremom ili voskom, dok svega 20 posto njih posjećuje zbog toga kozmetičke salone.

Važno je da je nježno

Odlučite li se za kućnu radinost, uklanjanjem dlačica bez korijena možete u vrlo kratkom vremenu imati glatku kožu, ali imajte na umu da će u jednako kratkom vremenu one ponovo početi rasti. Britvica, koja je ujedno i najbrži način uklanjanja dlačica, reže, to jest “šiša” dlake na mjestu gdje one izbijaju iz kože, dok krema za depilaciju izaziva kemijsku reakciju kojom se dlačice same odvajaju. No, u oba slučaja korijen dlačice ostaje netaknut pa one u vrlo kratkom vremenu (u prosjeku, dlačice rastu brzinom od nekoliko centimetara na mjesec) ponovno izbijaju na površinu. Stoga bi britvica i krema trebale biti rješenje samo za hitne slučajeve. Osim toga, britvica djeluje dosta agresivno na površinu kože. Naime, brijanjem se uklanja i hidrolipidni sloj kože te dolazi do slabljenja njene prirodne zaštitne barijere uslijed čega se na koži mogu pojaviti crveni prištići, tipični za fazu nakon depilacije. Još jedan nedostatak ove metode je i to što, ako se često primjenjuje, dlačice s vremenom postaju čvršće.

Kreme i britvice

Depilacijske kreme su nešto učinkovitije jer zahvaljujući svojim kemijskim sastojcima usporavaju rast dlačica te slabe njihovu strukturu. No, i u ovom slučaju imajte na umu da će vaša koža

biti glatka samo nekoliko dana. Britvica je prihvatljiva za područje prepona i pazuha, no za noge je treba primjenjivati samo u hitnim slučajevima. Kako biste izbjegli posjekline i ogrebotine, prije brijanja na noge nanesite posebnu pjenu koja će omogućiti da britvica lakše klizi po koži.

Prednosti pjene za depilaciju

Dodatni razlog da koristite pjenu za depilaciju je taj što su one obogaćene sastojcima koji kožu čine mekšom te štite njen hidrolipidni zaštitni sloj. Odlučite li se dlačice ukloniti kremom, trebate znati da ona uklanja dlačice, ali ne i korijen pa na glatku kožu možete računati svega dva do tri dana. No, za razliku od britvice čija upotreba dovodi do jačanja strukture dlačica, dugotrajnim korištenjem kreme za depilaciju dlačice postaju slabije i sporije rastu pa se razmak između dviju depilacija s vremenom može i produljiti. Odlučite li se za ovu metodu, nemojte zaboraviti testirati kremu!

Isprobajte prije

Naime, iako su depilacijske kreme nove generacije vrlo blage, prije upotrebe isprobajte kremu na djeliću kože kako biste bili sigurni da neće izazvati alergijsku reakciju. Ako se odlučite za uklanjanje dlačica voskom, čupanje dlačica s korijenom jamči glatku kožu gotovo mjesec dana. No, ako imate osjetljive kapilare, naglo povlačenje trake s voskom moglo bi dodatno pogoršati stanje. Stoga, obratite pozornost na zone na kojima ste primijetili površinske kapilare te na tim mjestima radije primijenite hladni vosak. Rezultati epilacije voskom su dugotrajniji ako se epilacija obavi za vrijeme menstrualnog ciklusa, kada je aktivnost korijena dlačice usporena. Dani koje prethode menstrualnom ciklusu najmanje su pogodni za ovu vrstu epilacije jer je to razdoblje u kojem ste najosjetljiviji i čupanje će biti posebno bolno. Prednost epilacije voskom ili epilatorom je to što se njihovom redovitom primjenom oslabljuje korijen dlačice te se s vremenom njihov broj smanjuje.

Vosak i epilator

No, kao što je to slučaj s kremom i britvicom, vosak i epilator također oštećuju površinski zaštitni sloj kože, pa zato izbjegavajte epilaciju neposredno prije izlaganja suncu, a nakon postupka ne zaboravite na kožu nanijeti hranjivu kremu koja će ubrzati obnavljanje njenog hidrolipidnog sloja. Dok je zimi dovoljno nanositi vosak jednom mjesečno, ljeti je to potrebno učiniti svaka tri tjedna jer noge tada nisu pokrivene čarapama koje trljanjem o kožu djeluju poput neke vrste mehaničkog pilinga koji oslabljuje strukturu dlačica i usporava njihov rast. Ako imate krhke kapilare, epilacija toplim voskom može biti vrlo bolna, pa u tom slučaju prednost dajte hladnom vosku koji se mnogo lakše podnosi. Osim toga, danas postoje i voskovi obogaćeni biljnim uljima dekongestivnog učinka koji su posebno prikladni za osjetljivu kožu te se prije nego što dogovorite termin u kozmetičkom salonu svakako raspitajte kakav vosak koriste te napomenite da imate problematičnu kožu.

Trake za epilaciju su praktično rješenje za žene koje se žele depilirati same, no kako biste postigli dobar rezultat i izbjegli prejaku bol, nemojte zaboraviti da ih treba povlačiti odlučnim i naglim

trzajima. I još jedna napomena: trake su odličan izbor za noge, no za prepone su ipak prebolne. Za taj dio tijela radije odaberite depilacijsku kremu ili se prepustite stručnim rukama kozmetičarke.

