Zaboravite sunčanje bez zaštite: pratite UV indeks i birajte kremu prema svom tipu kože

Za pravilnu i potpunu zaštitu važno je odabrati primjerenu kremu s UV zaštitom te poznavati svojstva svoje kože i njenu osjetljivost na sunce.

Zaboravite sunčanje, hvatanje boje u solariju i bezbrižnu šetnju gradom, šumom ili vožnju u automobilu bez kreme s visokim zaštitnim faktorom. Od 12 do 16 sati, kada su UV indeksi tijekom ljetnih mjeseci najviši, izlaganje suncu trebalo bi biti svedeno na minimum, posebice djece. Cijelog dana nužno je nanošenje krema sa zaštitnim faktorima svaka dva sata, a svima koji moraju na sunce zbog posla ili tijekom slobodnih aktivnosti preporučuje se nošenje odjeće s UV zaštitom. Dva do tri milijuna ljudi oboli od nekog oblika zloćudnog tumora kože, a 132 tisuće od melanoma.

U Hrvatskoj je godišnje oko 500 novooboljelih osoba od melanoma kože, a taj broj svakodnevno raste. Samo jedno pretjerano izlaganje suncu u djetinjstvu udvostručuje mogućnost obolijevanja od melanoma u životu. Karcinom kože nastaje uslijed opetovanog izlaganja kože ultraljubičastim zrakama (UV), a melanomi nastaju nakon opeklina kože uzrokovanih izlaganjima suncu, najčešće do 15. godine života i povremenim izlaganjima UV zrakama. Žene najčešće dobivaju melanom u donjem dijelu tijela, odnosno po nogama, dok je u muškaraca najčešći na gornjem dijelu tijela, odnosno na leđima.

Važan je odgovarajući zaštitni faktor

Zaštitni je faktor oznaka kojom se obilježava koliko vremena možemo provesti na suncu s nekim zaštitnim sredstvom, a da kožu ne izložimo oštećenjima i eritemima. Što je zaštitni faktor viši, njegovo je zaštitno UV djelovanje veće. No, valja istaknuti da te oznake daju približne vrijednosti. Postoje, naime, i drugi faktori koji utječu na sigurnost sunčanja, poput primjerice tipa kože, svojstva proizvoda koji se koristi te atmosferskih uvjeta. Svaka koža ima drukčija svojstva, odnosno pripada određenom fototipu. Stoga je za pravilnu i potpunu zaštitu iznimno važno poznavati svojstva svoje kože i njenu osjetljivost na sunce. Znajući to ne samo da ćemo znati koliko vremena smijemo provesti na suncu već ćemo znati i koje zaštitno sredstvo odabrati. Najmanji zaštitni faktor koji bi se trebao koristiti je 20, a kremu treba birati prema boji puti – što je put svjetlija, krema mora imati veći stupanj zaštite. Oštećenje kože je kumulativno (zbraja se) i počinje već s prvim izlaganjem suncu, zato nikada nije dovoljno rano započeti štititi dijete od sunčeva zračenja.

Posebna briga za dječju kožu

Zaštita kože u dječjoj dobi može uvelike smanjiti rizik nastanka karcinoma kože kasnije u života (čak do 80%). Polazeći od činjenice da 50-80% ukupne količine ultraljubičastog zračenja primimo do 18. godine i uzimajući u obzir produljeni boravak djece na otvorenom, zaštita od sunca tijekom djetinjstva ima važnu ulogu u sprječavanju štetnih posljedica kumulativnog djelovanja UV zračenja, posebice u sprečavanju nastanka tumora kože i ubrzanog starenja kože. Iako većina loših posljedica izlaganja suncu ne nastupa u djetinjstvu, nova medicinska istraživanja potvrdila su da je izrazito važno zaštititi djecu od prekomjernog izlaganja UV zrakama, jer postoji povezanost između prekomjernog izlaganja suncu u djetinjstvu i nastanka kožnih tumora u odraslih, ponajprije karcinoma, ali i malignog melanoma kože. Učestalo izlaganje suncu i sunčane opekline u ranom djetinjstvu nose velik rizik za nastanak melanoma kasnije tijekom života (dovoljno je da dijete jednom do dvaput zadobije sunčane opekline pa da se rizik nastanka melanoma kasnije tijekom života udvostruči).

Pratite podatke o UV indeksu

Nezaštićeno izlaganje suncu je izrazito opasno za djecu sa svijetlom kožom, kosom i očima, djecu koja imaju tamnije madeže na koži te onu koja u obiteljskoj anamnezi imaju zabilježenu pojavu kožnog tumora, uključujući i melanom. Zaštita od djelovanja sunca izrazito je važna za djecu jer njihov obrambeni mehanizam još nije u cijelosti razvijen. Uz vremensku i biometeorološku prognozu, svakodnevno se u medijima daju i podaci o UV indeksu. Što je UV indeks veći, veća je i opasnost od zračenja, a na području Hrvatske najveća je opasnost obično u svibnju, lipnju, srpnju i kolovozu. UV indeks se mijenja i tijekom dana, pa je tako ljeti za vedrih dana od podneva do 14 sati opasnost od zračenja vrlo visoka, sat prije i nakon tog razdoblja je visoka, oko 9 do 10 ujutro te oko 16 do 17 sati poslijepodne umjerena, dok rano ujutro i kasno poslijepodne gotovo nema opasnosti od zračenja. Vrijednosti UV indeksa ukazuju na stupanj rizika od opasnih posljedica sunčeva zračenja.

