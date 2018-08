Nakon ljeta na obnovu: iscrpljena koža traži oporavak

Ljepota i stil

Pojačana njega, hidratacija i ciljani anti-aging tretmani nužni su svakoj koži, a naročito onoj iscrpljenoj od sunca, mora i vjetra.

Akne, mrlje i proširene kapilare samo su neke od posljedica koje ljeto ostavlja na koži, a na “udaru” vrućine stradavaju i kosa i nokti. Stoga i ne čudi što se, koliko god uživali u moru, pijesku i suncu, kući svi vraćamo pomalo iscrpljenog izgleda: koža nam je ogrubjela i isušena, ponekad i prilično opečena, prošarana mrljama i prištićima, nokti i kosa ispucali i beživotni.

Pa, kako se depresiji zbog povratka na posao i dolaska jeseni ne bi pridružila i depresija zbog lošeg izgleda, pitali smo stručnjake što poduzeti kako bismo što prije sanirali posljedice i vratili koži, kosi i noktima prvobitan sjaj i zdrav izgled.

Od preplanulosti do isušene kože

Izlaganje suncu, podrazumijeva se umjereno, osim što dovodi do privlačnog izgleda “preplanulosti”, ipak, često na koži rezultira i pojavama koje nam stvaraju neugodnosti. Najčešće neugodnosti koji nastaju tijekom ljeta na koži su opekline koje, osim što su neestetske, s dermatološke strane predstavljaju pravu katastrofu, s obzirom na to da se na mjestima opeklina javljaju promjene koje kasnije u životu mogu dovesti do razvoja karcinoma kože ili melanoma.

Kod blažeg oblika crvenila kože nakon sunčanja, važno je kožu poštedjeti nekoliko dana, u smislu da se ne izlaže suncu te koristiti uljne preparate za tuširanje ili kupanje i kožu mazati hidratantnim losionima. No, kod jačih opeklina svakako treba potražiti pomoć dermatologa koji će odrediti lokalnu terapiju.

Mrlje i proširene kapilare

Velik broj žena tijekom ljeta dobije mrlje na licu, koje se kod nekih javljaju jednostavno kao reakcija kože na sunce. Ponekad je za pojavu mrlja odgovorna primjena hormonalne kontracepcije, a ponekad uzrok može biti i primjena neadekvatnih krema u ovom razdoblju godine. Terapija mrlja može biti vrlo nezahvalna zbog otpornosti na terapiju te često zahtijeva veliki broj tretmana i mnogo strpljivosti.

Vrlo je važno kožu maksimalno štititi od izlaganja sunčevim zrakama, što se odnosi na primjenu krema s maksimalnim zaštitnim faktorom i nošenje šešira. Naravno da kod osoba koje imaju sklonost za razvoj mrlja navedeni oprez neće u potpunosti spriječiti nastanak mrlja, ali će njihov razvoj ipak smanjiti. Ponekad uslijed visokih temperatura kod nekih osoba dolazi do pojave proširenih kapilara na koži lica, pa bi u tom slučaju nakon ljeta trebalo planirati laserske tretmane koje obično treba ponavljati najmanje u tri do pet tretmana.

Piling stopala svaki dan

Jedan od najčešćih problema kože nakon ljeta je suhoća kože cijelog tijela, a naročito peta koje su tijekom ljeta bile izložene hodanju po stijenama, kamenju, pijesku i nerijetko asfaltu. Za ublažavanje tog problema dobrodošla je primjena krema s esencijalnim masnim kiselinama i vitaminima te upotreba uljnih preparata tijekom kupanja.

Inače, za pete se često primjenjuju proizvodi s urejom i salicilnom kiselinom, čijom redovitom primjenom dolazi do regeneracije kože. Također, poželjno je raditi česte pilinge stopala, barem prvih mjesec dana nakon ljetovanja, a barem jednom tjedno bilo bi dobro učiniti i piling kože cijelog trupa.

I kosa trpi

Tijekom ljeta, utjecaj vjetra, sunca i soli, rezultira pojavom isušenosti i na našoj kosi. Iako je tijekom ljeta nastojimo zaštititi preparatima namijenjenim za zaštitu kose od sunca, nakon ljeta kosi treba dodatna njega koja se sastoji u primjeni hranjivih maski i seruma koji sadrže esencijalne masne kiseline. Takvi će proizvodi smanjiti isušenost te vratiti kosi sjaj i boju.

Zbog česte pojave pojačanog ispadanja kose nakon ljeta kosu bi trebalo nahraniti i “iznutra”, i to preparatima koji sadrže aminokiseline, cink i kompleks B vitamina. Nakon ljeta dodatnu pažnju zahtijevaju i nokti koji su također bili izloženi brojnim štetnim utjecajima. Za njegu i oporavak noktiju nakon ljeta najbolje je primijeniti lokalne preparate u vidu kreme za nokte ili lakova koji djeluju blago keratolitički i vraćaju vlažnost. Kako bi nokti dobili i “iznutra” što im je potrebno potrebno je barem tri mjeseca uzimati suplemente koji sadrže vitamin C, vitamin E, kompleks B vitamina, željezo i cink.

Što odabrati u Mülleru:

Lavazon SOS ampula nakon sunčanja, 2 ml: ublažava crvenilo i intenzivno hidratizira kožu nakon sunčanja, 9,90 kuna



CV Face H20 Express maska u maramici: brzinski vraća hidrataciju koži i izgubljenu vlažnost, 7,90 kuna



Hawaiian tropic hidratizirajući losion nakon sunčanja, 180 ml: nahranit će isušenu kožu nakon sunčanja, 71,90 kuna