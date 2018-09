Modni trendovi: čarape kao “it” dodatak koji svaki stil čini još posebnijim

Ljepota i stil

U potrazi za savršenim modnim dodatkom koji će začiniti baš svaku kombinaciju ove sezone su se kao neočekivan trend istaknule čarape i hulahopke. Evo nekih pravila kako ih birati i nositi.

Čarape i hulahopke ove sezone ponovno su pod povećalom: trendi detalji i stilske igre pretvorili su ih u neodoljivi statement modni dodatak koji prelazi granice svoje klasične, samo praktične uloge. Uz mrežaste čarape koje posljednjih nekoliko sezona vladaju u spoju s omiljenim tenisicama, jesen i zima su ove godine istaknule nježne čarape od tila ukrašene biserima i zvijezdama ili sličnim motivima u crnoj boji, sjajnom glitteru ili raskošnom vezu. Nerijetko ćemo ih tako vidjeti uz sandale i bunde, baš kako je to svojedobno nosila Sarah Jessica Parker u kultnoj seriji “Seks i grad”. Glitter je poslužio kao savršeni odabir za deblje čarape koje ćemo ove sezone ostaviti da proviruju između čizme i cropped modela hlača. To je, doduše, ponajprije za one malo modno hrabrije, koji su spremni riskirati.

Kakve čarape odabrati

Najbolje je odabrati čarape od prirodnih materijala, primjerice pamuka uz dodatak 5 do najviše 20 posto elastina. Kao i pamuk, i elastin je prirodni materijal, a nastaje od indijske gume ili kaučuka. Guma se, naime, prerađuje do najsitnijih niti koje drže formu materijala u odjeći, pa i čarapama. Odabirom klasičnih modela u klasičnim bojama nikada nećete pogriješiti. Ono o čemu bi također trebali voditi računa je redovito mijenjanje čarapa. Nošenjem i čestim pranjem čarape brzo mogu promijeniti oblik, postati krute i izblijediti, a to je najbolji znak da trebate nove.

Kako nositi čarape

Bez obzira na to kupili si stopalice, obične sokne ili dokoljenke postoji jedno zlatno pravilo: čarape se navlače do kraja. Dakle, ono što bi svaki muškarac trebao izbjegavati je da mu čarape izgledaju neuredno navučene ili narolane. Također, trebali bi paziti da se riješe iznošenih i poderanih čarapa. Pri izboru čarapa ono o čemu treba posebno voditi računa je da su čarape iste boje kao i hlače. Možete posegnuti i za šarenim čarapama ili onima s uzrokom, ali birajte prigodu. Svakako izbjegavajte sportske stopalice nositi na, primjerice, vjenčanju. To je veliko NE. Kada nosite odijelo s kravatom i čarape moraju pratiti prigodu. Morate izabrati kvalitetne čarape do koljena od finih materijala. To ne znači da ćete bolje izgledati ako takve fine čarape odlučiti obuti na trening. Na treningu možete nositi udobne bijele pamučne sokne. Modni stručnjaci ističu kako bijele čarape treba birati isključivo za sportske aktivnosti. Potrebno je voditi računa i o debljini čarapa. Sportske čarape, koje su obično deblje da bi upijale znoj, nipošto ne nosite uz elegantniju odjeću i obuću.

Što odabrati u Mülleru:



S’Oliver ženske i muške čarape classic, veličine: 35 – 38, 43 do 46, bijele, 5 pari,nude se u više boja, 79,50 kuna



Ženske čarape, veličine: 35-38, 39-42, 3 para, nude se u više boja, 31,90 kuna



Move Up pamučne čarape, veličine: 35 – 38, 39 -42 plava, nude se u više boja, 31,50 kuna



Move Up pamučne čarape sa zarolanim rubom, veličine: 35-38, 39-42 bež, 2 para, nude se u više boja, 46,90 kuna