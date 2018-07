Ljepota i stil

Hlađenjem ubodenog područja, uzimanjem antihistaminika i nanošenjem krema ublažit ćete alergijsku reakciju.

Izbjeći ubode insekata u ljetnoj sezoni vrlo je teško. Ma gdje ljetovali sasvim ćete se sigurno susresti s komarcima, pčelama, mravima ili krpeljima. Evo kako se zaštititi i što učiniti ako vas ipak ugrize ili ubode neka dosadna buba.

Ne češite se nakon uboda komarca

Od poznatih 3000 vrsta komaraca, 80 vrsta napada ljude. Ubada nas samo ženka komarca koja gurne nos kroz ljudsku kožu kako bi se mogla napiti krvi te potom ispusti slinu u tijelo. Sastav sline im pomaže da piju krv brže jer sadrži koktel antikoagulansa – supstancije koje sprječavaju grušanje krvi. Nakon uboda naš imunološki sustav počinje reagirati na ovu stranu supstanciju. Vrlo brzo započinje proizvodnja raznih antitijela koja se vežu za slinu komarca, a histamin se aktivira kako bi povećavao propusnost kapilara za leukocite i druge proteine koji se priključuju borbi protiv stranih tijela. Histamin u našem tijelu izaziva upalne reakcije. Zbog njega krvne žile u blizini uboda nateknu i stvore ružičasto ispupčenje koje nas jako zasvrbi.

Sarazen zaštitni gel za hlađenje, 25 ml, 21,90 kuna

Sarazen Intensiv sprej za zaštitu od insekata, 100 ml, 19,90 kuna : pouzdano štiti osam sati od uboda komaraca i obada

: pouzdano štiti osam sati od uboda komaraca i obada Sarazen zaštitni losion Baby&Kids, 100 ml, 27,90 kuna: pouzdana zaštita za vaše mališane od uboda komaraca i drugih insekata

Hladite mjesto uboda

Ako se počešete, stvorit ćete samo još gori efekt, jer tijelo ovaj potez smatra dodatnim napadom zbog čega će imunološki sustav stvoriti još više antitijela kako bi uništio uljeze. Što se više češete, to će ispupčenje na koži biti sve veće, a svrbež će biti sve jači i trajati dulje. Ako ste osjetljivi, mjesto iritacije može biti mnogo veće. Hlađenjem ubodenog područja, uzimanjem antihistaminika i nanošenjem krema koje možete kupiti u ljekarni po preporuci farmaceuta ublažit ćete alergijsku reakciju. Nipošto nije preporučljivo trljati mjesto uboda jer će to pojačati svrbež i otežati oporavak. U smirivanju vam mogu pomoći hladni oblozi. Prislonite na to mjesto kockicu leda i u nekoliko minuta prestat ćete osjećati svrbež i bol.

Opasni krpelji

S buđenjem prirode u travnju, svibnju i lipnju u mnogim, posebice šumskim krajevima, postoji opasnost da vas ubode krpelj. Stoga je preporuka kada idete na izlete gdje postoji opasnost od uboda krpelja obavezna zaštita odgovarajućim sredstvom te nošenje duge odjeće i čarapa. Krpelj može biti zaražen virusom koji može uzrokovati upalu mozga (krpeljni meningoencefalitis). Zato se cijepljenje protiv meningoencefalitisa posebno preporučuje šumskim radnicima, planinarima i izletnicima koji češće borave u prirodi. Mogu prenijeti i bakteriju od koje se dobija lajmska bolest. Znak da je ubod krpelja izazvao boreliozu je crvenilo koje se širi oko mjesta uboda. Kad se crvenilo uoči, treba odmah otići liječniku. Izbjegavajte nestručno čupanje krpelja.

Kad ugrize mali mrav…

Ljeti, ležeći negdje na zemlji, travi, u šumarku, na plažama, vrlo lako se dođe u kontakt s mravima. Oni grizu i bodu. Posebno su neugodni mali crveni. Pomoć liječnika treba zatražiti ako osjetite simptome alergične reakcije: urtikarije na koži, otežano disanje, oticanje u ždrijelu. Od mrava se također možete zaštititi nanošenjem odgovarajuće zaštitne kreme ili spreja protiv insekata.

Pčele, ose

Nabasati na roj pčela ili osa ili bosom nogom nagaziti na njihovo gnijezdo, može biti vrlo neugodno iskustvo. Na izletima mogu zagorčati život. Budući da vole našu hranu, dobar je trik staviti na jedan tanjur otpatke od hrane i u čašu nekog slatkog pića i sve to staviti na jedno mjesto podalje od stola. Ubode li vas pčela ili osa, na ubodeno je mjesto dobro staviti hladan oblog te namazati odgovarajućom kremom koju potražite u ljekarni ili drogeriji.