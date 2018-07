Kako da šminka unatoč vrućinama ostane postojana: slavni vizažist Diego Schober dao nam je super savjete

Ljepota i stil

Bez obzira na ljetne temperature, kupanja u moru ili bazenu, želimo savršeno postojan make-up. Stoga smo zamolile Diega Schobera, make-up umjetnika za Make-up Factory, da nam malo pomogne svojim savjetima te da nam otkrije svoje omiljene proizvode za ljetnu šminku.

Tvoja omiljena tri proizvoda kada je riječ o vodootpornom make-upu?

Ono što je za mene neizostavno za impresivan make-up očiju kada idem na zabavu uz more ili bazen su vodootporna maskara Dream Eyes s potpisom Make up Factory i olovka Smoky Liner. Oba proizvoda izbjegavaju uvijek neželjeni izgled “panda očiju” i nikad me ne ostavljaju na cjedilu. Za besprijekorne obrve koristim kremu Ultrastay Brow od Make up Factoryja koja unatoč vjetru i vodi zadržava postojanost obrva.

Kako jednostavno ukloniti vodootpornu šminku?

Za nježno i učinkovito uklanjanje vodootporne šminke Make up Factory ima savršeno rješenje: gel za uklanjanje šminke oko očiju. Sredstvo za uklanjanje šminke jednostavno se nanese na pamučnu blazinicu te se zatim upotrijebi na svim željenim mjestima. Na taj je način koža savršeno pripremljena za sljedeći ljetni make-up izgled.

Kako da moj dnevni make-up ostane što postojaniji i na velikim vrućinama?

Kako biste izbjegli obrise temelja za šminku ili neprivlačan sjaj T-zone, nanošenje baze za šminku predstavlja preduvjet za ljetni make-up. Za to je posebna pogodna 1 baza za šminku s mat učinkom s potpisom Make up Factory koja ne pročišćava samo ten već i stvara nevjerojatan mat završetak. Temelj za šminku potreban je i za velikih vrućina. Pri tome je važno da koža može disati. Odaberite nježnu podlogu za šminku, kao što je Make up Factory 2 CC Foundation te ga nanesite u tankom sloju kako se višak teksture u slučaju vrućine ne bi slegnuo na kožu. Ova podloga za šminku ima pozitivnu nuspojavu. Naime, integrirani zaštitni faktor 10 štiti kožu u slučaju izloženosti suncu. Čudesno sredstvo tijekom vrućine je 3 sprej za fiksiranje Hydro Balance od Make up Factoryja koji osvježava kožu rashlađujućom vodenom maglicom te osigurava dugotrajnost šminke.

Uzrokuju li vodootporni proizvodi za šminkanje lijepljenje kože?

Ne postoji apsolutno nikakva opasnost da će vodootporni proizvodi uzrokovati lijepljenje kože. Kako bi koža i dalje mogla sjajiti poput sunca, potrebno je temeljito skidanje šminke i ćišćenje lica.

Diegovih top 4 Make up Factory proizvoda:

Hydro Balance Fixing Spray, 116,90 kuna

CC Foundation, 194,90 kuna

Dream Eyes waterproof maskara, 108,90 kuna

Mat Effect Base, 179,90 kuna