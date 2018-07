Fitness zalogaji za svaki dan: važno je što jedete dok vježbate

Ljepota i stil

Kada se netko počne baviti blagom, rekreativnom sportskom aktivnošću, a posebno ako se upusti u sport koji zahtijeva veću potrošnju energije, izuzetno je važno nadoknaditi izgubljenu energiju.

Mnogi sportaši žele poboljšati izvedbu i izdržljivost ne samo suplementima već i putem hrane. Ono što se preporučuje svima – češći i manji obroci – kod sportaša je posebno važno. Budući da vrlo često treniraju dva puta dnevno, volumen hrane u želucu im smeta, pa najčešće moraju jesti ili tri sata prije treniranja ili sat vremena poslije, ali to ne smije biti obilan obrok. Primjerice, prije ranojutarnje aktivnosti može se popiti tekući obrok ili pojesti nešto lagano, recimo žitarice s mlijekom ili jogurtom što neće opteretiti probavni sustav, a organizam će dobiti potrebnu energiju.

Jako su važni i međuobroci, jer se između obroka ne smije gladovati. Najbolje je rasporediti hranu u pet obroka u danu, s tim da je prije treninga uvijek dobro pojesti energetsku pločicu, jer imaju uravnotežene omjere proteina i ugljikohidrata, ili žitnu pločicu za rekreativce. One su brz izvor energije prije i poslije treninga.

Prije vježbanja izbjegavajte teško probavljive namirnice

Prije vježbanja potrebno je izbjegavati namirnice koje će biti teško probavljive, a to su namirnice bogate mastima. Masti ostaju u želucu dugo vremena. Osim toga, mast u želucu može uzrokovati grčeve i nelagodu tijekom vježbanja. Prije početka treninga najbolja je hrana koja sadrži sporo probavljive ugljikohidrate i proteine koji će konstantno otpuštati glukozu u krvotok i davati energiju za trening. Dobar su izbor krastavci, celer, rajčica, nemasni jogurt, zobena kaša, mekinje, integralne žitarice. Prije treninga izbjegavajte jednostavne šećera poput slatkiša jer oni mogu dovesti do niske razine šećera u krvi tijekom vježbanja. Jesti treba oko 30 do 60 minuta prije treninga, jedite male, lako probavljive obroke koji se sastoje od složenih ugljikohidrata.

Hidratiziranje tijela

Većina ljudi ne pije dovoljno vode prije i tijekom vježbanja. Voda je bitan nutrijent koji je kritičan za optimalnu fizičku izvedbu, otpornost na ozljede, te održavanje normalne tjelesne temperature. Unosite veće količine vode jedan ili dva sata prije vježbanja.

Nakon treninga vratite tijelu gorivo

Nakon treninga je najbolje konzumirati ugljikohidrate iz škroba i voća, i to odmah nakon treninga kada je anabolički proces na vrhuncu. Uz odabir hrane, vrlo je važno opskrbiti tijelo tekućinom. Nakon treninga preporučuje se konzumacija voća i povrća (lubenica i banana), proteina, pečenog ili slatkog krumpira, piletine ili puretine, jaja, ribe ili graha.

