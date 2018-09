Evo koji proizvodi mogu riješiti problem s ispadanjem kose

Ljepota i stil

Svi gubimo kosu – svaki dan. Dok je šamponiramo, feniramo, češljamo, vežemo u rep.

U prosjeku nam dnevno ispadne od pedeset do sto vlasi iz jednog sasvim logičnog razloga: nove vlasi koje rastu „guraju“ stare. Naime, rast kose je ciklus koji se sastoji od faze rasta, tranzicije te faze mirovanja i ispadanja. No, ima nekih trenutaka u životu kada kosa ispada više od sto vlasi na dan. I to nas može izbezumiti.

Trudnoća, lijekovi i stres

Veliki gubitak kose može biti posljedica trudnoće, dojenja, operacijskih zahvata, drastičnog gubitka težine ili nekog velikog stresa. Također može biti nuspojava određenih lijekova, kao što su antidepresivi, beta-blokatori i nesteroidni protuupalni lijekovi. Sve su to stresne situacije zbog kojih vlasi mnogo brže iz faze rasta dolaze u fazu ispadanja. Obično se kosa vrati u svoj normalan ciklusni rast kada prođe naporno vrijeme za organizam te uz upotrebu proizvoda protiv ispadanja kose i jačanje korijena.

Nasljedni gubitak kose

Gubitak kose koji je genetski uvjetovan poznat je kao androgena alopecija i, prema američkoj akademiji dermatologije, najčešći je uzrok gubitka kose. Riječ je o utjecaju muških spolnih hormona (androgena) na korijen dlake kod genetski predisponiranih osoba. Gen se može naslijediti s majčine ili očeve strane, a ovaj problem zahvaća oko 50 posto muškaraca i žena starijih od 40 godina. Učestalost ove pojave raste s dobi.

Suho vlasište

Osim što svrbi i neugodno zateže, suho i nadraženo vlasište sklono je pojavi prhuti. Riječ je o mrtvim stanicama koje se mogu nakupiti na vlasištu u tako velikim količinama da zapravo spriječavaju normalan rast kose.

Njega aktivnim sastojcima

Dobra je vijest što se upornošću i korištenjem specijalnih šampona i tonika za vlasište situacija s ispadanjem kose može uvelike popraviti. Najnoviji proizvodi, naime, bogati su aktivnim sastojcima kao što su kofein, vitamini A i E, ekstrakt hmelja…koji potiču rast kose, umiruju nadraženo vlasište, hrane i jačaju korijen te spriječavaju ispadanje vlasi.

Za bolju cirkulaciju vlasišta

Svakodnevna masaža glave potiče cirkulaciju i izmjenu tvari, pospješuje prodiranje aktivnih sastojaka iz proizvoda u samo vlasište čime se potiče rast kose. Osim toga, masaža vlasišta vrlo je ugodna i opuštajuća.

