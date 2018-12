Eksplozija njege u bočici seruma

Ljepota i stil

Serumi za lice pravi su eliksiri za kožu jer sadrže visoku koncentraciju aktivnih sastojaka. Zbog toga su i trostruko skuplji od krema, a zadaća im je restrukturirati, obnoviti i hidratizirati kožu iznutra.

Serumima se pridaje gotovo magična moć u rješavanju određenog problema na koži ili pak u zaustavljanju prvih znakova starenja na licu i vratu. U čemu je posebnost seruma i treba li ih koristiti kao dopunu redovitoj njezi ili su zamjena za dnevnu, odnosno noćnu kremu, najčešće su dvojbe koje se javljaju kod upotrebe seruma za lice.

Što su serumi?

Serumi za lice su pravi eliksiri za kožu jer sadrže visoku koncentraciju aktivnih sastojaka (čak pet do deset puta veću količinu nego kreme), i to najčešće jake antioksidanse poput vitamina C, E, retinola, hijaluronsku kiselinu, alfa hidroksi kiseline, peptide, biljne ekstrakte, eterična i biljna ulja i dr. Sastoje se od molekula ili nanomolekula koje su lagane i bolje prodiru u kožu, što im omogućava da provedu aktivne supstancije i hranjive tvari u dublje slojeve kože. Zadaća im je restrukturirati, obnoviti i hidratizirati kožu iznutra.

Po čemu se serumi razlikuju od kreme?

Za razliku od seruma, kreme uglavnom hidratiziraju i štite kožu izvana. One imaju velike molekule koje privlače vlagu, štite i popravljaju vanjske stanične strukture, poboljšavaju teksturu kože itd. Učinak krema protiv starenja je zato mnogo slabiji od učinka seruma jer se aktivni sastojci iz seruma potpuno upijaju u kožu i pomlađuju je iznutra.

Kako se nanose?

Zbog visokih koncentracija aktivnih supstancija serumi se nanose u malim količinama, doslovce u kapima. Nanose se ciljano kako bi se brže riješili određeni nedostaci na koži, bore, ožiljci, obješena koža, koža bez sjaja, hiperpigmentacije, dehidrirana koža, beživotna i umorna koža ili pak da bi se spriječilo prerano starenje te da se koža dulje održi zdravom i napetom.

Nanose se na očišćenu kožu lica i vrata kao podloga prije kreme, a kod masne kože mogu se koristiti i samostalno, ovisno o sastavu. Nakon nanošenja seruma treba pričekati nekoliko minuta kako bi se potpuno upio pa potom po potrebi nanijeti kremu. Najbolje je koristiti serume i kreme iz istih linija jednog proizvođača jer to jamči da neće biti neželjenih reakcija zbog neslaganja određenih sastojaka.

Anti-age serumi uglavnom se koriste navečer kako bi što bolje obnovili kožu i umanjili štetni utjecaj slobodnih radikala kojima je koža svakodnevno izložena iznutra, ali i izvana.

Kada početi koristiti serume?

Vrlo je individualno kada početi koristiti serume, a to prije svega ovisi o stanju kože. Obično se preporučuju nakon tridesete godine jer se smatra da se u tim godinama počinje usporavati metabolizam i polako popuštati kolagen. No, to nije pravilo jer u praksi susrećemo osobe koje u tridesetima još uvijek imaju mladoliko lice poput dječjeg i kod njih još nema potrebe za takvim intervencijama, no s druge strane mnogo je osoba koje su već u pubertetu i u ranim dvadesetima zbog raznih hormonalnih poremećaja imale duboke akne koje su im razorile okolno tkivo. Osim ožiljaka, posljedice takvih akni su i oslabljeni tonus kože i hiperpigmentacija pa su serumi s retinolom, voćnim kiselinama ili C vitaminom za njih, bez obzira na godine, itekako važni.

Kako odabrati serum?

U odabiru seruma najbolje se posavjetovati sa stručnom osobom, kozmetičarkom koja će znati što je vašoj koži potrebno. Prije svega serum treba prilagoditi tipu i stanju kože, ali i dobi. Primjerice, vrlo hvaljeni serumi s visokom koncentracijom vitamina C izvanredno djeluju kod mješovite kože s hiperpigmentacijama, dok kod seboroične ili jako suhe kože sklone prhutanju mogu izazvati dodatne iritacije, crvenilo i svrbež praćen peckanjem.

Prirodni uljni serumi na bazi ploda divlje ruže i pasjeg trna izuzetno dobro regeneriraju suhu kožu s borama i ožiljcima jer su bogati karotenoidima (prirodnim i neškodljivim prekursorima vitamina A), palmitoleinskom kiselinom izvrsnom za njegu zrele kože, esencijalnim masnim kiselinama i mnoštvom ljekovitih spojeva, no nisu nikako prikladni za njegu masne kože s aknama jer su preteški i zatvaraju pore.

Zapamtite

Serumi se mogu koristiti dulje vrijeme u malim količinama ili terapijski mjesec do dva pa onda treba napraviti stanku. Isto tako, postoje serumi koji se koriste kao podloga za make-up s lifting i posvjetljujućim efektom na bazi polisaharida, centele, algi, bušina, koji će dobro prikriti obješenu, sivu kožu bez sjaja, ili pak serumi s ekstraktom zelenog čaja i kofeina koji umanjuju otečenost podočnjaka.

