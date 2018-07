Donosimo vodič za njegu kose ljeti

Ljepota i stil

Za razliku od kože, kosa nema samoregenerirajuće sposobnosti. Jednom kad je sunce ošteti, proces je nepovratan, a pri svakom novom izlaganju suncu kosa samo još dodatno slabi. Preventiva u zaštiti kose je izuzetno važna. Pripremite li je na vrijeme za ljetovanje, već ste obavili pola posla.

Prvi korak je odlazak frizeru na šišanje ispucalih vrhova. Tako će se spriječiti isušivanje kose i oštećenje strukture vlasi.

Ako imate u planu novu frizuru, odaberite neku koju je lako održavati bez feniranja i proizvoda za styling: poštedite kosu takvog mučenja, barem tijekom ljeta. Nakon toga priuštite joj intenzivni tretman hidratantnim i hranjivim maskama kako biste je ojačali i učinili otpornijom na stres kojem će biti izložena tijekom ljetovanja.

Za kosu je najopasnije sunce, posebno UV zrake jer svojim djelovanjem isušuju zalihe vode pohranjene u kosi pa ona postaje suha te gubi mekoću i sjaj. Naime, UV zrake ubrzavaju proces stvaranja slobodnih radikala, što dovodi do toga da melanin (koji kosi daje boju) izbljeđuje, a keratin (protein od kojeg su sačinjene vlasi) propada. Ti procesi slabe, a naposljetku i uništavaju strukturu vlasi te one postaju vrlo lomljive i lako pucaju. Da bi se to spriječilo, potrebno ju je zaštititi od negativnog utjecaja sunčevih zraka, kao i kožu.

Lavozon sprej za zaštitu kose s UV filterom 200 ml, 19,90 kuna

Sol iz mora izbjeljuje boju

Sol iz mora i toplina sunca na kosu djeluju kao prirodni izbjeljivači, a uz to sol je nagriza, isušuje i slabi te joj oduzima njen prirodni sjaj.

Svaki izbjeljivač za kosu otvara kutikulu i posvjetljuje pigment kose. Tako na kosu djeluju sunce i sol. Ako ne koristimo adekvatnu zaštitu, kosa cijelo vrijeme ostaje “otvorena”, a pigmenti slobodno izlaze.

Dobra njega prilagođena vašem tipu kose i potrebama sigurno će dati dobre rezultate i sačuvati kosu od neželjenih oštećenja. Ako je kosa obojena, neizbježni su zaštitni sprej za kosu koji se koristi tijekom izlaganja suncu, maska za intenzivnu njegu za obnavljanje kose izložene suncu, šampon za obojenu kosu te krema za termo zaštitu kose.

John Frieda Sheer Blonder 100 ml, 64,90 kuna

Sprej za posvjetljivanje kose, kreira korak po korak prirodni izgled pramenova. Ekskluzivna formula se aktivira toplinom sušila za kosu i vidljivo posvjetljuje kosu već nakon tri do pet korištenja.

Riziku od oštećenja izloženije su plava i crvena kosa, koje su osjetljivije od tamnosmeđe i crne jer su siromašnije melaninom. No, još je osjetljivija kemijski tretrirana kosa, bilo bojenjem bilo sredstvima za trajnu ondulaciju, jer tvari koje sadrže takvi preparati čine vlasi poroznijima te stoga podložnijim oštećenjima uslijed agresivnog djelovanja vanjskih faktora.

Savjeti:

Kosu zaštitite proizvodima u obliku sprejeva ili ulja. Osim zaštitnih UVB i UVA filtara, sadrže i njegujuće tvari te biljne ekstrakte koji hrane kosu i ublažavaju posljedice štetnog djelovanja sunca, soli i klora. Treba ih nanijeti na kosu i vlasište najmanje pola sata prije izlaganja suncu i zatim obnavljati svaka dva sata ili nakon svakog kupanja.

Alpecin zaštita od sunca za vlasište ZF15, 190 ml, 119,90 kuna

Za suhu kosu najbolji izbor su proizvodi na uljnoj bazi, koji sprječavaju isušivanje uslijed djelovanja soli i vjetra, kosu čine mekom i olakšavaju raščešljavanje. Ako imate masnu kosu, prednost dajte proizvodima u spreju koji ne sadrže ulje (oil free formulacija) i ne daju koži beživotan i obješen izgled. Za neukrotivu kosu najbolje rješenje je gel za sunčanje, koji će joj pružiti odgovarajuću zaštitu i držati je pod kontrolom tijekom cijelog dana na plaži.

Šamponi poslije sunčanja

Ljeti kosu treba češće prati kako biste redovito iz nje uklanjali ostatke soli, klora, pijeska i znoja. Dobar izbor su šamponi za poslije sunčanja, koji revitaliziraju kosu izmučenu cjelodnevnim sunčanjem. Prednost dajte proizvodima obogaćenim biljnim proteinima ili svilom, koji rastvorene ljuskice keratina ponovno čine kompaktnima i vlasima vraćaju elastičnost. Svako pranje kose završite ispiranjem hladnom vodom, koja pospješuje zatvaranje ljuskica keratina te kosi daje sjaj.

Koristite balzam

Osim što olakšava raščešljavanje, opskrbljuje kosu vlagom, čini je mekom i podatnom na dodir te joj daje punoću i sjaj. Nanosite ga svakodnevno, a jednom ili dva puta tjedno priuštite svojoj kosi intenzivan tretman regenerirajućim balzamom s dubinskim djelovanjem.

Izbjegavajte sušilo

Kad god je to moguće, ostavite kosu da se osuši prirodno. Uza sve ostale agresivne faktore kojima je ljeti izložena, nemojte je mučiti još i feniranjem. Osim sušila, izbjegavajte i glačalo za ravnanje i figaro za uvijanje kose jer vrući zrak i toplina oštećuju keratin. Ako baš nikako ne možete bez sušila, pripazite da ga držite najmanje 30 centimetara od glave, a prije sušenja na kosu nanesite balzam koji se ne ispire.

Isperite kosu nakon svakog kupanja

Bez obzira na to volite li sol u kosi ili ne, kako biste je sačuvali od oštećenja i isušivanja, valja je isprati nakon svakog kupanja.

Hrana za kosu

Neka se na vašem jelovniku što češće nađe svježe lisnato povrće, poput zelene salate i špinata bogatih željezom, kelj i orasi, koji obiluju cinkom, te plava riba, plodovi mora i jetra, koji su odličan izvor bakra. Nastojte konzumirati i što više voća: to je najbolji način za obnavljanje zaliha vitamina i bioflavonoida, korisnih za mikrocirkulaciju.