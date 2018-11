5 novih beauty proizvoda

Ljepota i stil

Na police parfumerija stigle su jesenske kolekcije make-upa, a mi smo izabrali novitete koji će obilježiti ovu sezonu.

S novim godišnjim dobom dolaze mnoge promjene. Neke dobre, a neke baš i ne. No, ipak ima jedna stvar zbog koje obožavamo početak, primjerice, jeseni, a to je dolazak novih kolekcija make-upa. Tada, naime, možemo uživati u novim bojama i teksturama šminke koja je došla s jesenskim trendovima. To je idealno vrijeme da si nabavimo bazne proizvode u kojima možemo uživati cijelu godinu. U Mülleru smo pronašli pet noviteta zbog kojih nam srce kuca brže.

Tekući puder

Nova generacija tekućih pudera je poput kakvih mađioničara: tu su, a ne vide se. Njihov je zadatak da zahvaljujući česticama sjaja čine ten optički mnogo ljepšim, fine linije manje vidljivima, a sitne nedostatke tena nevidljivima.

Clarins Skin Illusion tekući puder, 329,90 kuna

Crna maskara

Gotovo da ne postoji žena koja u svojoj kozmetičkoj torbici nema barem jednu maskaru. S obzirom na taj podatak ne čudi što je maskara jedan od najprodavanijih kozmetičkih proizvoda svih vremena. Ove nove imaju i nove moći: uvijaju više, naglašavaju pogled još bolje, a njihov je sastav toliko nježan da njeguju trepavice.

Max Factor Volume Infusion Black maskara, 99,90 kuna

Mat ruževi

Sada je pravo vrijeme da nabavite mat ruž. Ovaj Diorov ima mat efekt, ali je na usnicama toliko lagan i hidratantan da ga uopće ne osjećate. Da, novi mat ruževi ne isušuju, ne zatežu i ne opterećuju. Jer su obogaćeni hidratantnim sastojcima.

Dior Ultra Rouge ruž za usne, 288,90 kuna

Rumeni obrazi

Sjajna je stvar kod rumenila što ono odmah licu osigura mladolik sjaj. Ipak, u tome treba imati mjere. Pretjerano nanošenje rumenila može imati potpuni kontraefekt, umjetan.

YSL Couture Blush rumenilo za lice, 354,90 kuna

Lakovi za nokte

U manikuri, baš kao i u make-upu, svake se sezone mijenjaju pravila koja se tiču oblikovanja noktiju, boja i efekata. Ove se jeseni nose tamniji lakovi na kraće

oblikovanim noktima. Boja crvenog vina je upravo to što podrazumijeva elegantan, ali trendi izgled noktiju.

OPI Peru Collection lak za nokte nijansa Como Se Llama, 99,90 kuna