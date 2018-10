5 ključnih beauty stvari bez kojih muškarci ne mogu

Ljepota i stil

Glatko izbrijana koža ili stilizirana brada? Što se tiče trendova, može i jedno i drugo. Ono što nikada, pak, ne izlazi iz mode je njegovana koža. Stoga smo u Mülleru pronašli ključne stvari bez kojih niti jedan suvremeni muškarac ne može.

Muška koža je prema svim istraživanjima 20% deblja, masnija i otpornija od ženske. Osim toga, muška koža ima veće pore pa je sklonija aknama i nečistoćama. Ni muška koža nije pošteđena starenja. Iako se znakovi starenja pojavljuju kasnije nego na ženskoj koži, jednom kada krenu dolazi do brzih promjena. Bore, gubitak mišićne mase, opuštena koža… sve su to stvari koje muče i muškarce.

Što se tiče njege, muškarci ne vole masne i teške preparate. Njihova koža treba laganije teksture koje kožu brzo hidratiziraju i štite od starenja.

Aveo Men Q-10 Vitality intenzivna krema protiv bora 50 ml, 23,90 kuna

Glatko ili ne, pitanje je sad?

Na televiziji, u filmovima, u uredima, na zabavama… muškarci se dijele na one koje krasi pomno izbrijana koža i na one koji imaju pažljivo stiliziranu bradu. Bez

obzira koju opciju od te dve odabrali, područje brade muškarcima je vrlo bitno.

Tajna dobrog brijanja

Prosječna dob kada muškarci započinju s brijanjem je od 14 do 16 godina, a 90% ih u kasnijoj dobi to radi svakoga dana. S obzirom na to da se s uklanjanjem dlačica britvicom uklanja i površinski sloj kože, brijanje vrlo često može izazvati iritacije. Upravo je zato dobro znati neke stvari i imati dobru opremu i kozmetiku kako bi ovaj svakodnevni ritual bio zadovoljstvo, a ne muka.

* Vjerojatno svaki muškarac zna kako je prije brijanja važno vodom namočiti kožu. Dlake će upiti vodu, postati slabije, a time će ih biti lakše ukloniti.

* Pjena za brijanje je važna! Svojim sastojcima dodatno omekšava dlake, olakšava uklanjanje te smanjuje mogućnost iritacije uzrokovane britvicom.

Pjenu je najbolje nanijeti na lice kružnim pokretima koji se završavaju prema gore.

*Ako se brijete svakoga dana, mijenjajte britvicu nakon petog brijanja.* Bez kompromisa koristite kvalitetne i oštre brijače.

Philips uređaj za brijanje One Blade QP2520/20, podesiv 0-5 mm, vodootporan, 3 različita nastavka, 239,90 kuna

* Nakon brijanja, lice umijte toplom vodom, posušite ručnikom i nanesite balzam poslije brijanja sa sastojcima koji smiruju kožu.

Florena men Sensitive balzam poslije brijanja 100 ml, za osjetljivu kožu, s aloe verom, 29,90 kuna

Brada je stilski ukras

Duga, kratka, kozja, “lincoln” sa zulufima… koji god izgled brade odabrali urednost je najvažnija. To prije svega podrazumijeva precizno i svakodnevno

održavanje trimerom te korištenje posebnih ulja i balzama koji dlakama na licu daju sjaj.

Remington uređaj za šišanje brade MB320CC, keramičke oštrice, mogućnost podešavanja 9 dužina (1,5 -18 mm), na struju i na baterije, 239,90 kuna

Carrera trimer pepcare 15154012, oštrice od nehrđajućeg čelika, ergonomski dizajn, tih, sa zaštitnom kapicom i četkicom, 75,90 kuna