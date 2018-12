Što je slavlje bez čaše pjenušca

Living

Kod pjenušaca postoji jedno pravilo točenja koje je dobro znati: prvo ulijte u čašu trećinu željene količine, pa kada se pjena slegne dolijte još.

Blagdansko vrijeme nezamislivo je bez pjenušaca. Mjehurići što pršte iz elegantne visoke čaše sinonim su za svečanosti, slavlja i božićnu atmosferu.

Prosinac je vrijeme kada se može uživati u sjajnjim stvarima. Prigodno je, sudeći prema aktualnim modnim trendovima, nositi šljokice na odjeći i licu, tijekom radnog dana (ne samo navečer) izlaziti s društvom na adventska događanja tijekom radnog dana te nazdravljati s pjenušavim vinima.

A da bi ugođaj bio pravi, pjenušac treba biti dobro rashlađen. Stručnjaci kažu da je pjenušavo vino preporučljivo dva sata prije otvaranja držati na temperaturi od 4 do 6 stupnjeva Celzijevih. Jer niska temperatura, osim što poboljšava okus pjenušavog vina, zapravo spriječava prštanje mjehurića dok se boca otvara. To je prilično važno kako prefini sadžaj iz boce naprosto ne bi sav iscurio.

Ima još nekih stvari oko koji se valja potruditi. Važno je, naime, bocu otvorenog pjenušca stalno držati na hladnom – u kibli punoj leda. I, da, zaboravite na plitke i široke čaše. One visoke i duguljaste su idealne jer dulje zadržavaju okus i bolje naglašavaju predivni miris vina.

Kod pjenušaca postoji jedno pravilo točenja koje je dobro znati: prvo ulijte u čašu trećinu željene količine, pa kada se pjena slegne dolijte još. Evo još za kraj i naše „bubble“ liste iz Mullera:

Pjenušac za velike i male

Villa Sandi Millesimato prosecco 0,75L, 81,90 kuna



Dječji pjenušac Frozen 0,75 L, 15,90 kuna



Dječji pjenušac Barcelona 0,75 L, 15,90 kuna

Nema slavlja bez dobre opreme



Vadičep s polugom mini Octopus, 199,90 kuna, u crnoj mat boji, otvaranje boca u sekundi, soft-touch drška

Montana čaša za pjenušac 200 ml, 15,90 kuna

Zabravite na plitke i široke čaše u kojima i okus i mjehurići brzo izvjetre. Koristite visoke i duguljaste čaše koje će dulje zadržati okus i koncentrirati miris. Prvo ulijte trećinu željene količine pa kada se pjena slegne, ponovno dolijte dvije trećine

Posuda za hlađenje pjenušca, 319,90 kuna, srebrna, od nehrđajućeg čelika