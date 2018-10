Slatki trenuci: Pet dobrih razloga za uživanje u čokoladi

Living

Zamisliti život bez čokolade gotovo je nemoguće. Ta tamna, fina slastica sa stotinu aroma i okusa, sasvim je sigurno jedna od najpopularnijh slatkih delicija.

Svima omiljena čokolada nastaje od kakaovca, kojem je botaničko ime “hrana za bogove” i već to dovoljno govori o kako se posebnoj deliciji radi. Osnova i glavni sastojak čokolade je zrno kakaa koji je plod biljke kakaovca. Ono raste na stablu kakaovca koje je, ako raste u divljini, visoko 20-ak metara i živi do 150 godina, dok su stabla uzgojena na plantažama visoka od pet do 10 metara. Stablo kakaovca daje plod tek nakon pet godina, a maksimalan urod postiže između 10 i 25 godina starosti. Put do čokolade počinje zrnom kakaa koje raste u toploj i vlažnoj klimi. Bere se i prži, pa mrvi, potom se dodaje šećer, arome, emulgator te dodaje ili oduzima kakao maslac, tj. prirodne masnoće biljke kakaa.

Duga tradicija

Čokolada ima dugu povijest koja seže sve do Maja, starog naroda iz središnje Amerike. Maje su prvi upotrebljavali plodove kakaova stabla, koje raste u tropskim kišovitim šumama Amazone, za izradu ukusnog napitka zvanog chokolatl. Tu gustu, bogatu

tekućinu dobivali su kuhanjem i mljevenjem plodova kakaa koje su zatim miješali u vodi sa sojom, vanilijom i čilijem. U Europu čokoladu donosi slavni moreplovac Kristofor Kolumbo u 15. stoljeću, a 1528. godine, kada je Don Cortes u Španjolsku donio kakao i opremu za pravljenje čokolade, ona na Starom kontinentu postaje hit. No nije imala današnji oblik, već su je Španjolci konzumirali kao napitak koji su pripremali prema tajnom receptu.

Vrijedna namirnica

Osnovni sastojci svih čokolada, uz kakao masu, kakao maslac i šećer, su i aroma vanilije te emulgator lecitin, čija je zadaća povezivanje svih sastojaka čokolade. Čokolada je iznimno bogata fosforom i magnezijem, a sadrži i veće količine željeza, cinka i kalija. U 100 g kvalitetne čiste čokolade s visokim udjelom kakaa ima 400 mg kalija, 300 mg magnezija, 280 mg fosfora, 100 mg kalcija, 12 mg natrija, 3 mg željeza, u tragovima bakra, 500 mg teobromina, 68 g kofeina, 54 g ugljikohidrata, 30 g masti, 9 g dijetalnih vlakana i 6 g bjelančevina. Osim toga, čokolada sadrži i folnu kiselinu, beta karoten, lecitin te vitamine B1, B2, B5, B6, E i PP. Čokolade s više od 50 posto kakaa sadrže 560 kcal, a 100 g mliječne čokolade 550 kcal. Ovisno o vrsti čokolade, tj. o udjelu kakaa i ostalih dodataka, mliječna će čokolada sadržavati više kalcija, dok će čokolada s lješnjacima ili bademima biti bogatija vitaminom E.

