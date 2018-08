Sladoled na jelovniku: neka bude dio i vašeg ljetnog menija

Living

Nutricionisti su sladoledu dali zeleno svjetlo i uključili ga u zdravu ljetnu prehranu, no samo ako je riječ o kvalitetnom proizvodu i ako ste umjereni s količinom.

Nečiji prehrambeni “grijeh” je čokolada, nečiji hamburger, nečiji slanina, a netko najviše voli grickalice. Ali sladoled je svačiji grijeh jer gotovo da i nema osobe koja ne voli tu malu ledenu

napast. Tako je bilo donedavno, no danas smo, dok uživamo u štapiću, kornetu, sendvič sladoledu, kupu ili komadu sladoledne torte, napokon oslobođeni od grijeha. Na radost svih obožavatelja, a i samo povremenih uživatelja, sladoled su prihvatili i nutricionisti koji se slažu u tome da je sladoled zdrav obrok koji može biti sastavni dio našeg ljetnog jelovnika.

Naime, osim što nudi sve što je potrebno za doživljaj užitka -kremaste je konzistencije, sladak, topi se u ustima, osvježava i okusa kakvog god poželite – on sadrži i niz korisnih nutrijenata. Primjerice, proizvodi spravljeni od jaja i mlijeka sadrže proteine, kalcij, šećere i masnoće. Voćni sladoledi su bogati šećerima koje organizam brzo apsorbira te sadrže i malu količinu vitamina, dok su neki sladoledi, poput onih od kave ili čokolade, dragocjen izvor antioksidansa (polifenola).

Vrste sladoleda

Danas možemo kupiti sladolede svih mogućih okusa, boja, oblika i pakiranja, no prema sadržaju sastojaka obično se dijele na četiri osnovne vrste:

krem sladolede koji sadrže najmanje 8% mliječne masti

mliječne sladolede koji sadrže 2,5% mliječne masti

sladolede od jogurta koji sadrže pasterizirani jogurt s dodacima i preljevima od voća

voćne sladolede koji se pripremaju od mlijeka s dodatkom vode i usitnjenog svježeg ili zamrznutog voća

Što sve sadrži omiljena poslastica

Sladoled se dobiva iz emulzije masti i proteina, uz dodatak šećera i drugih sastojaka za postizanje boje i arome. U proizvodnji se koriste punomasno i obrano mlijeko, sirutka, vrhnje, jaja, a dodatni sastojci su oni koji daju okus, poput vanilije, čokolade i slično. Masnoće u sladoledu potječu iz biljnih izvora (ulje palme, kukuruza, kokosa, suncokreta) i životinjskih koji dolaze iz mlijeka, maslaca i vrhnja, a posebnu vrijednost imaju sladoledi u koje su dodani komadići orašastih plodova (lješnjaka, badema). Voćni sladoledi se dobivaju dodatkom voćnog sirupa, zamrznutog, svježeg ili pasteriziranog voća u mliječni sladoled, a da bi se održali konstantnim okus i struktura sladoleda, najčešće se koriste voćne paste koje sadrže prirodne boje i arome.

Iskoristite dobru priliku za savršeno slatko osvježenje

Neka vas oduševi akcija Algida sladoleda u Mülleru! Pri kupnji dva Magnum sladoleda na blagajni dobivate jastuk na napuhavanje gratis. Akcija traje od 10. srpnja do isteka zaliha tijekom kolovoza. Od 15. kolovoza 2018. za kupce kreće nova akcija! Pri kupnji jednog Cornetto i jednog Magnum sladoleda na blagajni dobivate Algida platneni ruksak gratis. Promocija vrijedi u poslovnicama: u Zagrebu: Trg bana J. Jelačića, City Center One East i West, Supernova Buzin, Garden Mall, Avenue Mall; u Splitu: City Center One Split, Joker; u Rijeci: ZTC, Tower Centar; u Puli: Ciscuttijeva, Rimske centurijacije; u Varaždinu: Supernova, Lumini, kao i u poslovnicama: Supernova Slavonski Brod, Supernova Zadar, Virovitica Park&Shop, Čakovec Galerija Sjever, Samobor, Ploče, Omiš, Novigrad, Rovinj, Sesvete i Sv. Ivan Zelina.

Joe čaša za sladoled, staklena, 11 cm, 19,90 kuna

Magu grabilica za sladoled, srebrna, 30 x 20 x 10 cm, 75,90 kuna