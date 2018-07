Living

Voda je sastavni dio naše svakodnevnice i bez nje nema života. Zato nimalo nije pretjerano reći: kamo god išli, nikamo bez tekućine života.

Kako bismo si olakšali taj zadatak u Mülleru pronašli smo trendi boce i šalice to-go (izgledaju poput kakvih modnih detalja), točnije komade koje uvijek možemo imati sa sobom u torbici te posegnuti za njima kad god nam treba. Jedino na taj način omiljeni ljetni napitak uvijek može ići s nama i uvijek nam biti pri ruci.

Riječ je o proizvodima izrađenim od otpornih materijala koji su, osim za naše zdravlje, dobri i za prirodu. Naime, na taj način vrlo učinkovito možemo pridonijeti manjem zagađenju okoliša (ne bacajući jednokratne plastične boce), a da ne govorimo o tome kako je refil zapravo mnogo cjenovno povoljnija varijanta od kupnje vode u bočicama.

I, da, boce za višekratnu upotrebu lako se održavaju. Evo, naših top 5 boca i šalica to-go:



Šalica s poklopcem i slamkom Sunny Led, 23,90 kuna



Boca za vodu Aveo 0,6 l, 119,90 kuna



Equa boca za vodu 550 ml, 149,90 kuna



Boca za vodu FEEL omogućuje ispijanje vode obogaćene vitaminima iz voća, jednostavno se puni i lako održava 750 ml, 149,90 kuna

Sigg boca za vodu 500 ml, 159,90 kuna

Dobri savjeti!

Pijte dovoljno vode

Hidrataciju počnite iznutra što znači da pijete barem osam do deset čaša vode dnevno. Kad organizmu nedostaje vode dolazi do isušivanja stanica, ubrzava se njihovo starenje i one na kraju odumiru. Osim toga, voda ubrzava protok hranjivih tvari kroz tijelo i uklanja toksine.

Čaj umjesto kave

Umjesto ispijanja kave, dan započnite zelenim čajem koji sadrži prirodne antioksidanse, ubrzava organizam i usporava starenje, ili svježe iscijeđenim sokom.