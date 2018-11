Kako proslaviti Martinje

Living

Uz delicije na stolu, Martinje je nezamislivo bez dobrog vina ohlađenog na pravoj temperaturi i serviranog u prave čaše.

Mnogima je Martinje najdraži dan u godini. Ovaj blagdan “krštenja vina”, odnosno pretvaranja mošta u mlado vino, obilježava se 11. studenoga. Na taj je dan 397. godine pokopan sveti Martin iz Toursa, zaštitnik vinara i vinograda, a narodni je običaj da se za Martinje jedu pečena guska i mlinci uz, naravno, dobro vino. Na svečanom blagdanskom stolu tako se mogu poslužiti bijelo i crveno vino, a da biste to napravili na nivou potrebni su vam i neki vinski dodaci. U Mülleru smo pronašli baš sve što treba za Martinje.

Pure dekanter, stakleni 0,75 L, 129,90 kuna

Montana čaša za crno vino, staklena, 390 ml, 15,90 kuna

Nastavak za točenje vina, metalni, 9,5 x 6,8 cm, 65,90 kuna

Ilok Kapistran Crni vrh, 0,75 L, 69,90 kuna

Vino je dobiveno sljubljivanjem sorti frankovke i cabernet sauvignona. Krasi ga duboka rubinsko crvena boja i fine voćne arome s notama kupine i drveta. U okusu je puno skladnog tijela i mekih tanina.

* Uz što ga poslužiti?

Poslužuje se uz hladna predjela od šunke, kulena, sira, jela od govedine, svinjetine i divljači.

*Temperatura serviranja: 18-20ºC

Ilok Traminac Vrh, 0,75 L, 69,90 kuna

Vrhunski traminac iz Iloka, proizvodi se od 1710. godine.

Odlikuje se izuzetno visokom kvalitetom koju prepoznaju istinski ljubitelji ove kraljevske sorte. Slamnato je žute do zlatno žute boje, vrlo izražene sortne arome i bukea te punoće karakteristične samo za traminac. U mirisu dolaze do izražaja arome ruže i muškatne note. Najčešće je polusuho do suho vino, jer redovito nakuplja visoku koncentraciju sladora, što dopušta ostatak

neprevrelog šećera u vinu.

Traminac iz Iloka je vodeće vino među europskim tramincima, čemu u prilog govori činjenica da je poslužen na svečanosti krunidbe engleske kraljice Elizabete II., a i prije toga je uvršten među vina koja se poslužuju na engleskom kraljevskom dvoru. Njegova skladnost i elegancija čine ga iznimno ugodnim aperitivom.

*Uz što ga poslužiti?

Preporuka za deserte, lagana bijela mesa i ribu. Dobro će se složiti i s nekim jako začinjenim jelima koja se inače teško kombiniraju, primjerice s jelima indijske

ili kineske kuhinje.

*Temperatura serviranja: 10-12°C