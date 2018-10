Vesela kupka: bebe trebaju nježno kupanje

Dječji svijet

Kako njegovati nježnu i osjetljivu dječju kožu pitanje je koje muči mnoge roditelje. Dječja je koža pet puta tanja od kože odraslih, neotporna je, osjetljiva na utjecaje iz okoline, lako se isušuje te stoga, posebice do četvrte godine života, zahtijeva posebnu njegu. Osim što je važna redovita i temeljita higijena, važno je i čime njegujete dijete jer neodgovarajuća sredstva za pranje i njegu mogu promijeniti pH kože te je učiniti suhom, crvenom i oštećenom.

Evo što svaka mama mora znati kako bi se mogla najbolje brinuti za kožu svog mališana..

Osjetljiva bebina koža

Tek rođene bebe nemaju dovoljno zaštitnog sloja masnoće na svojoj koži zbog čega ona brže gubi tekućinu i isušuje se. Bebina koža ne proizvodi melanin, a budući da joj nedostaje vlastita zaštita, mala djeca ne smiju izravno na sunce. To pravilo vrijedi i zimi! U malih beba još ne rade žlijezde znojnice, a tek od treće godine života tijelo može regulirati vlastitu temperaturu.

Koži novorođenčeta nedostaje kiseli zaštitni sloj koji štiti stanice od štetnih utjecaja okoline, bakterija i gljivica. Bebina koža ima takozvani “neutralni pH”. Tek nakon šest tjedana života pH vrijednost postaje kiselija pa tako i koža postaje otpornija. Koža novorođenčadi zbog toga je relativno propusna – i za boju s odjeće ili za sredstva koja izbjeljuju odjeću. Stoga je potreban oprez i pri odabiru odjeće za djecu, a najbolja je ona od prirodnog tekstila koji jamči kvalitetu bez štetnih tvari.

Savjeti za njegu beba

Za kupanje bebe najbolje je odabrati samo čistu vodu. Za njegu kože dojenčeta može se u vodu staviti nekoliko kapi maslinova ulja, ali izbjegavajte antibakterijske i mirisne sapune. Nisu dobre ni pjenušave kupke, posebice tijekom prve godine života, jer one odstranjuju prirodna ulja s kože. Temperatura prostorije treba biti oko 24 stupnja Celzija, a temperature vode oko 37 stupnjeva. Nakon kupanja jako je važno nježno osušiti pregibe kože ispod pazuha i brade, između nogu, iza ušiju te u pelenskom dijelu. Nabore na koži sušite laganim pritiskanjem i nemojte ih trljati. Donji slojevi kože još nisu srasli i osjetljivi su.

Kosa se ne mora prati tijekom svakog kupanja, a ako tijekom prve godine života odlučite djetetu kosu prati šamponom, birajte one koji ne sadrže sintetske mirise i boje niti iritirajuće konzervanse. Uživajte u kupanju svoje bebe. Neka to bude pravi mali ritual i činite to otprilike uvijek u isto vrijeme. Tijekom kupanja nemojte činiti nagle pokrete da ne preplašite dijete. Ne zaboravite pri kupanju maziti svoju bebu, a

kad god je moguće pustite mališane da budu goli. Bebe vole mahati rukicama i nogicama, a podražaji svježeg zraka, osim što potiču rast stanica u koži, čine je i otpornijom.

Što odabrati u Mülleru:

Ultra Sensitiv njegujuća kupka za osjetljivu kožu dojenčadi 200 ml, 22,90 kuna



Bübchen Kids kugla za kupanje 40 g, s efektom vrenja donosi zabavu i uzbuđenje u kadi. Istodobno voda u kadi se pretvara u svijetlo ružičastu, 15,90 kuna

Beauty Kids pjena za kupanje 250 ml, 17,90 kuna



Kneipp dječja kupka 400 ml, s voćnim mirisom maline ili jabuke, 29,90 kuna: ekstrakt nevena njeguje osjetljivu dječju kožu, a prirodno jojobino ulje štiti od isušivanja. Bez konzervansa, parafinskih, silikonskih, mineralnih ulja i bez testiranja na životinjama.