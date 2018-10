Pronašli smo najbolje društvene igre za djecu svih dobi

Dječji svijet

Osim što je igranje zabavno, ono potiče djetetov razvoj, kreativnost i maštu. Na tome putu veliku ulogu ima i odabir igračaka.

Prema Konvenciji o dječjim pravima, igra je pravo djeteta kroz koju dok raste svladava mnoge stvari, potiče kreativnost i maštu te upoznaje svijet oko sebe.

Naime, dokazano je kako igranje potiče mnoge vještine poput emocionalnih (osjećaj ugode i povezivanje s vršnjacima), motoričkih (koordinacija pokreta, balansiranje, gruba i fina motorika), kognitivnih (zaključivanje, povezivanje uzroka i posljedica, razmišljanje), socijalnih (poštivanje pravila, interakcija, stvaranje prijateljstva), govornih (jezično izražavanje, upoznavanje novih riječi, pjevanje).

Povrh svega, igranje je način na kojem dijete gradi samopouzdanje, brže uči te stvara osjećaj samostalnosti, sigurnosti i samokontrole. Djeca, bez obzira na dob, uživaju u svim vrstama igre, vole se kretati, lako usvajaju pravila i obožavaju interakciju. Kako kroz igru otkrivaju svijet koji ih okružuje, vrlo su im važne i igračke. Posebno one koje mu pomažu da ostvari kontakt s drugima.

Pa kako odabrati pravu igračku? Jedno od važnijih pravila je da djetetu ne treba nametati svoj izbor – neka kadgod može odluči samo. To se, naravno, odnosi na

djecu predškolske dobi (od četiri godine), pa nadalje. Jer najbolji je izbor baš ono što dijete zanima. Osim toga, izbor igračaka ovisi o djetetovoj dobi. Ako je dijete igračku “preraslo” bit će mu dosadna. A ako joj nije doraslo, bit će mu izvor frustracije i nezadovoljstva.

Igračke moraju zadovoljavati i sigurnosne kriterije (sitni dijelovi, štetne boje, oštri rubovi) kako ne bi došlo do neželjenih posljedica.

Važnost društvenih igara

Dolaskom hladnijih dana, sve više aktivnosti provodimo kod kuće. A to je sjajna prilika da roditelji i djeca imaju neku zabavu – zaigraju društvenu igru. Osim što ćete na taj način s djetetom provesti kvalitetno vrijeme, igranje u društvu obitelji ima još mnogo blagodati za dječji razvoj. Poput toga da dijete nauči neka važna pravila kao što je čekanje na red te da osjeti kakav je to osjećaj pobijediti, ali i izgubiti. Uza sve to kroz društvene igre dijete će naučiti razlikovati boje, brojiti te unaprijed planirati neke svoje poteze. Donosimo najzabavnije igre dostupne u Mülleru.

