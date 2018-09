Koliko slatkiša smiju jesti školarci?

Dječji svijet

Djeci, a i odraslima, slatkiši su velika radost – u bilo koje doba dana.

To uostalom pokazuju i istraživanja, ali i iskustva liječnika. Naime, djeca današnjice jedu i do tri puta više šećera što baš nije dobro za njihovo zdravlje. Posljedice dugotrajne i pretjerane konzumacije šećera mogu uzrokovati pretilost, karijes, dijabetes, hiperaktivnost…Ali kako odoljeti svim tim bombonima, čokoladicama, keksima, šarenim lizalicama? Kako djetetu uskratiti slatke zalogaje za kojima toliko žudi?

Baš zbog toga što djeca obožavaju slatke pauze, dobra je vijest da uskraćivanje i skrivanje slatkiša uopće nije potrebno, a ni poželjno. Naime, ljudski organizam genetski je predodređen da ima potrebu za šećerom i to se nikakvim zabranama ne može promijeniti. Ono što se može promijeniti, ili bolje rečeno, primijeniti je umjereno konzumiranje slatkiša. Pa koliko je to umjereno? Ne treba nam neka posebna tablica i izračuni da sami znamo kako se pod umjerenim slađenjem ne može smatrati kako bismo i sami zaključili da se pod umjerenim zaslađivanjem ne smatra pojesti cijelu kutiju keksa ili 200 grama čokolade.

Prema opće prihvaćenim nutricionstičkim smjernicama slatkiše i šećer iz svih drugih izvora, trebalo bi izbjegavati u prvoj godini djetetova života dok su, recimo, tri žlice šećera, iz svih proizvoda, prihvatiljiva dnevna količina za djecu do četvrte godine života.

5 prijedloga za uživanje u slatkišima

Ukoliko dijete ima raznoliku prehranu s mnogo namirnica s vremena na vrijeme neće škoditi. Odaberite slatkiše u malim pakiranjima jer ćete na taj način spriječiti pretjeranu konzumaciju slatkog te uspostaviti pravilo: Jedan slatkiš je dovoljan.

Back to school bombon 270 g,17,90 kuna

Kandi milky plus 230 g, 14,90 kuna

Kandit back to school choco banana 280 g, 11,90 kuna

Zlatno je pravilo da slatkiši ne mogu zamijeniti obrok. Stoga se slatko jede isključivo nakon doručka, ručka ili nekog zdravog međuobroka koji uključuje mlijeko, žitarice i voće.