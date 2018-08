Kad bebe postanu velike: kako ih zabaviti

Dječji svijet

Dan po dan, mjesec po mjesec i vaša mala beba postaje velika. S navršenih godinu dana dijete se pretvorilo u pravog malog čovjeka. Mnoga djeca te dobi već hodaju, govore više riječi, jedu gotovo svu hranu i spremna su razumijeti nekoliko naredbi. Postaju pravi mali istraživači, uvijek željni zabave i pokreta.

Svaki će roditelj reći da s navršenom godinom dana počinje uistinu posebno uzbudljivo razdoblje u životu vaše bebe koja tada jede gotovo sve što jedu i odrasli, počinje hodati, manje spava, a znatno više istražuje svijet oko sebe i traži zabavu. Stručnjaci ističu kako bi u tom razdoblju u prosjeku bebe trebale imati pet obroka dnevno, svaka četiri sata te bi trebale spavati dva puta dnevno. Najvažnije je pravilno rasporediti obroke i voditi računa o tome kada je dijete jelo i koliko je hrane konzumiralo.

Važno je poticati kreativnost i birati igračke prema dobi

Osim zdrave i raznovrsne prehrane prema dobi, za pravilan razvoj djece iznimno je važno poticati kreativnost djece. Birajte igrače koje će poticati razvoj djeteta, omogućavati kreativno izražavanje i razvoj motoričkih sposobnosti. Već sa šest mjeseci beba se vrlo aktivno počinje preokretati po ravnoj podlozi i živahno maše ručicama i nožicama, dio beba pokušava i samostalno sjediti (neki već sjede čvrsto nekoliko minuta prije nego što se sruše). U tom razdoblju bebe već doista mogu i dulje zadržati pozu tuljana na trbuščiću prije nego što padnu na pod. Sa sedam mjeseci neki već i dižu svoju malu guzu u zrak i kreću u istraživanje poda puzanjem. Na dekicu možete stavite sve igračke i neopasne predmete kojima se dijete može igrati tj. potezati ih, bacati ih i grabiti ih. Budite kraj bebe i pričajte joj o raznim igračkama, to će ih učiniti još zanimljivijim. Ako beba baš ne sjedi čvrsto, oko nje postavite jastuke. Svaka beba drugačije se fizički razvija u razdoblju od šest mjeseci do godine dana, ali jedno je sigurno – oni su pravi mali istraživači koji sve stavljaju u usta.

Birajte interaktivne igračke

Kada odabirete igračke za djecu, svakako se trudite neka budu one koje će potaknuti djetetovu kreativnost, znatiželju, razvoj motorike. Važno je da su igračke primjenjene dobi djeteta, da su sigurne, a veliki je plus ako u sebi sadrže različite oblike i boje. Djeca obožavaju šarene i glasne igračke koje mogu držati, stavljati u usta, one koje ispuštaju glasove, koje pričaju… Za njih je svaka igračka pravi mali svijet zabave, pa se potrudite izabrati one koje će im doista otkriti nešto novo i potaknuti ih na razvoj novih vještina.

Što odabrati za djecu u Mülleru:

Fruchtbar hrskavi prutići: za djecu od 12. mjeseca, 30 g, 8,50 kuna

Chicco 2u1 interaktivna guralica: s veselim obojenim oblicima, veselim zvukovima i svjetlima, 359,90 kuna

HIPP sladoled s voćnom kašom, 150 ml, 15,90 kuna

Toy place telefon koji priča: 10 različitih melodija oduševit će vašu bebu, 139,90 kuna

Milupa kašica na bazi žitarica, 180 g, 17,50 kuna