Evo kako boravak na plaži s mališanima učiniti pravim doživljajem

Dječji svijet

Ljetovanje na moru, igranje u pijesku, učenje plivanja, zajedničko vrijeme… sve su to trenuci koje ćete i vi i vaši mališani pamtiti cijeloga života. Donosimo savjete kako se najbolje zabaviti ovoga ljeta na plaži.

Pješčane su plaže idealne za samostalnu zabavu, osobito djeci od prve do desete godine. Maleni će zabavu pronaći već samo u prolijevanju vode iz kantice na pijesak, dok se cijela obitelj može izvrsno zabaviti gradeći kule, ceste, dvorce i razne druge kreacije od pijeska. Koliko god mislili da su preveliki za kule u pijesku, svi će se klinci – pa i oni od 30 ili više godina – rado priključiti takvoj zajedničkoj aktivnosti. Uživajte u zajedničkoj aktivnosti koja može biti dobar put da vaše dijete stekne i novog prijatelja koji će mu se pridružiti.

Simba set u pet dijelova učinit će igru u pijesku nezaboravnom, 39,90 kuna

Učite ih odgovornosti

Kako mnoga djeca vole pretjerivati s količinom igračaka koje žele ponijeti na plažu, možda nije loše da uvedete pravilo da nosi sve što može ponijeti samo. To, naravno, vrijedi za djecu stariju od pet godina koja to doista i mogu. Bilo da je riječ o maski i dihalici, golemom bageru, dinoasurima, kantici ili orkama, ako ne mogu ponijeti sami, to na plažu ne ide. Tako ćete sebe osloboditi muke nošenja i brige o gomili igračaka, a dodatna je vrijednost i to što će dijete, osim učenja o donošenju odluka, svaki dan imati i sasvim novu igračku.

Igrajte društvene igre

Ako kojim slučajem na plaži provodite cijeli dan, za dio dana koji provodite u hladu svakako ponesite nekoliko društvenih igara, neke u torbi, poput karata za uno ili kocki za pričanje priča, a neke u glavi, poput igara riječima, crne kraljice ili tematskih igara istraživanja prirode oko sebe koje možete osmisliti zajedno s djecom.

Set od dva reketa i dvije loptice, 79,90 kuna

Uživajte u istraživanju

Istraživanje obale, uz plivanje i igre u pijesku, djeci na moru je najdraža aktivnost. Veća će djeca vlastitu zabavu pronaći sami, a na vama je da pronađete destinaciju koja će odgovarati i starijem i mlađem djetetu, ali i vama dok ih pazite. Jadranski su otoci prepuni lokacija na kojima djecu možete pustiti da samostalno hodaju po škrapama ili uz plažu i promatraju račiće, kozice i školjke. Svakako ih naučite kako izgledaju vlasulje kako se ne bi opekli.

Bez lopte za igru u moru ili bazenu nema dobre zabave, 39,90 kuna

Ne zaboravite da je djeci sve lekcija prema kojoj će graditi vlastito ponašanje u životu. Stoga pazite da ne muče životinje koje pronađu u moru – rakove, ako ih neće jesti, moraju pustiti natrag u more žive, a račići smiju imati privremeni dom u kanticama punim morske vode, no kad dođe vrijeme za ručak, i njih valja vratiti u more.

Savršena ljetna zabava na luftiću, dimenzije 193x163x94 cm, 239,90 kuna

I veliki i mali uživat će u igri s pištoljima na vodu, rezervoar dvije litre, 239,90 kuna